Grátis: performance une teatro, dança e ruídos para falar sobre árvores e mulheres

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/06/2024 - 14:46 Para compartilhar:

Com idealização, direção e execução da artista visual Catharina Suleiman e da bailarina Yasmine Zaitune, a performance narrativa “Debaixo da Pele, por Dentro da Terra” será apresentada nos dias 12,13 e 14 de Julho de 2024, às 18h30, no jardim do Goiaba Urbana, na rua dos Pinheiros 259, zona Oeste, com entrada gratuita.

“Debaixo da Pele, por Dentro da Terra” é uma performance narrativa sobre duas árvores e duas mulheres. Uma relação entre os sistemas de cooperação da natureza e o fazer feminino do cuidado que mistura a bio pesquisa de Catharina Suleiman com a experiência de Yasmine Zaitune em passar por um tratamento de câncer de mama.

A performance artística se desenrola em 30 minutos com as duas artistas em cena o tempo todo. Catharina desenvolve, entre as ações, a manipulação do próprio cabelo a ser cortado e entregue a Yasmine, além da pintura do corpo da bailarina. No ato final, há uma interação corporal entre as artistas.

“Por meio das linguagens do Flamenco e da Dança Contemporânea, Yasmine contará o ciclo da vida (saúde, enfermidade, renascimento)”, conta Suleiman. Criada por por Gigi Magno especialmente para o trabalho, a trilha/ambiente sonoro baseia-se em sons/ruídos da natureza, além dos sons vocais que serão reproduzidos ao vivo pela cantora Gigi Suleiman.

A relação das duas artistas, de ascendência libanesa, ultrapassa uma década. A profissional da dança Yasmine é o corpo feminino mais presente na obra da artista visual e bio artista Catharina. Essa colaboração já foi mostrada nacional e internacionalmente. Yasmine compôs imagens para exposições de Catharina pelo Brasil, em Nova York, Suécia e Londres e, mais recentemente, na maior exposição a céu aberto da América Latina na Expo da Paulista de 2023.

“A proposta encontra-se no limiar das artes visuais e cênicas”, conceitua Yasmine. Fisicamente, essa ideia se concretiza nas ações individuais das duas artistas, que servem também como suporte uma para outra em sua expressão primária. Arte visual e dança. Debaixo da pele, por dentro da Terra é um projeto contemplado pelo ProAC Editais, com o apoio do Governo do Estado de São Paulo e Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Criação

Entre raízes têxteis feitas de tranças, as artistas movimentam, por meio do corpo, o silêncio do cuidado e da rede subterrânea das árvores, trazendo a perda do cabelo como uma alegoria da luta contra o câncer de mama. O cabelo como raiz, a mulher como árvore e o cuidado como um fazer feminino ancestral.

“Debaixo de cada floresta existe uma rede de comunicação, uma complexa teia de raízes e fungos ligando as árvores em um sistema de cooperação e cuidado. Também chamado de internet das árvores (wood wide web), essa associação simbiótica acontece por meio do micélio que se desenvolve no interior do solo e liga-se às raízes das plantas conduzindo sua linguagem”, comenta Catarina.

“Por intermédio dessa linguagem as árvores partilham nutrientes, água, respostas de defesa, alertas sobre perigos e árvores anciãs protegem e curam suas descendentes”, discorre Yasmine.

As artistas comentam que “a mulher, assim como a natureza, é detentora da vida. Historicamente, às mulheres é atribuído o trabalho do cuidado, tanto na esfera doméstica como na pública, elas são responsáveis pela manutenção da vida. Uma árvore anciã que nutre a árvore jovem ou uma velha curandeira que cuida de uma jovem mulher”.

Serviço

Dias 12,13 e 14 de Julho de 2024, às 18h30, no jardim do Goiaba Urbana, na rua dos Pinheiros 259, São Paulo. Gratuito. Sujeito à lotação.

Ficha Técnica

Idealização, direção e execução – Catharina Suleiman (artista visual) e Yasmine Zaitune (bailarina). Trilha sonora – Gigi Magno e Gigi Suleiman