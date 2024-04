Grátis: festival de blues e jazz leva Arturo Sandoval e Borghettinho ao parque Villa-Lobos, em SP

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/04/2024 - 19:02 Para compartilhar:

Festival BB Seguros de Blues e Jazz chega a São Paulo no dia 13 de abril e traz em sua 8ª edição nomes lendários da música nacional e internacional em shows gratuitos e ao ar livre. As apresentações acontecem no parque Villa-Lobos, em São Paulo, e oferecem possibilidade ao público curtir boa música e os espaços verdes urbanos de suas cidades.

Esta edição do Festival BB Seguros de Blues e Jazz reúne nomes como, o trompetista Arturo Sandoval, vencedor de 10 Grammys, o bluesman Alabama Mike, Renato Borghetti, Bixiga 70, Monk’s Dream Jazz Group, O Bando e Orleans Street Jazz Band.

O trompetista cubano de jazz Arturo Sandoval será uma das atrações imperdíveis. Colecionador de dez prêmios Grammy, ele é uma das maiores referências em seu instrumento, criação direta da icônica escola de jazz de Cuba do final dos anos 1970. Sua vida de músico que imigrou para os Estados Unidos após despertar admiração de amigos norte-americanos deu origem ao filme “For Love or Country”, com Andy Garcia no papel do jazzista.

O bluesman Alabama Mike será figurinha carimbada em São Paulo (13/4) e Brasília (20/4), trazendo sua energia blueseira atestada pelos diversos prêmios e indicações feitos pela The Blues Foundation. Um dos nomes que garantem o futuro do blues está desde 1998 espalhando pelo mundo a arte de seus ancestrais nas mais variadas vertentes do estilo. Em SP, Brasíliua e também em Recife (18/5), a Orleans Street Jazz Band leva sua irreverência e homenagem às clássicas bandas de jazz de Nova Orleans, misturando naipe de metais com banjos e guitarras, conferindo uma identidade muito própria ao seu som.

Talvez os paulistanos mais roqueiros lembrem de Renato Borghetti, o Borghettinho, pela incrível participação no DVD ao vivo da banda Engenheiros do Hawaii, mas o gaiteiro gaúcho é um dos maiores instrumentistas da música instrumental tradicional gaúcha e brasileira. Para o palco do Festival BB Seguros, Renato Borghetti traz todo o seu virtuosismo, acompanhado por uma talentosíssima banda, em um show que promete emocionar os presentes.

Para quem gosta ou quer conhecer a obra do pianista norte-americano Thelonious Monk, o Monk’s Dream Jazz Group, quarteto de jazz formado por Alex Campelo (órgão), Cleber Guimarães (guitarra), Renzzo Malone (baixo) e Victor Busquetz (bateria) fazem seu show optando pelo órgão eletrônico ao interpretar os clássicos de Monk. Garantidos na apresentaçãoclássicos do compositor como “Blue Monk”, “Epistrophy”, “Monk’s Dream”, “Round Midnight”, “Straight No Chaser”, “Well” e “You Needn’t”.

Como tradição no festival BB Seguros de Blues e Jazz, a programação traz um show especial, com clássicos do rock and blues com o grupo O Bando Rock & Blues, que faz o público vibrar e cantar junto músicas icônicas que marcaram a história da interseção entre os dois estilos.

O groove visionário dos paulistanos da Bixiga 70 também vai agitar a capital, trazendo canções de seu último trabalho, ‘Vapor’, lançado em 2023 e dos bem recebidos discos anteriores como ‘Quebra Cabeça’ (2011) e o homônimo de 2011. Show obrigatório!

O patrocínio da BB Seguros se mostra decisivo para viabilizar a continuidade deste importante e bem-sucedido evento, que proporcionará, de forma gratuita, o acesso do grande público a performances de artistas que normalmente só se apresentam nas casas de espetáculos mais caras e restritas no Brasil e no mundo.

Com sua 8ª edição, o Festival BB Seguros consolida definitivamente seu nome entre os melhores eventos de arte e cultura realizados no Brasil. Em outras edições, a iniciativa levou a música de artistas do calibre de Robert Cray, Stanley Jordan, Al Di Meola, Toninho Horta, David Liebman, Som Imaginário, Zélia Duncan, Pepeu Gomes, Blues Etílicos, Joe Louis Walker, Wallace Roney Quintet, Maria Gadú, entre diversos outros, para milhares de pessoas.

Programação

11h00 – Orleans Street Jazz Band

11h30 – Monk’s Dream Jazz Group

12h40 – Bixiga 70

13h50 – O Bando Rock & Blues

15h00 – Renato Borghetti

16h20 – Arturo Sandoval

17h40 – Alabama Mike

*** Atenção: Os horários são aproximados e estão sujeitos à alterações, devido à dinâmica do Festival.