Grátis: Comgás Transforma reúne shows, atrações infantis e gastronomia no Parque Villa-Lobos

Com o lema “arte e gastronomia transformando a vida para melhor”, o Comgás Transforma acontece no dia 21 de outubro, das 10h às 19h, no Parque Villa-Lobos, propiciando uma programação diversificada com entrada franca.

Grandes nomes da música como Hermeto Pascoal, Orquestra Voadora, Cavalo e Panda e Paula Lima com o show Sou Lee, em homenagem à Rita Lee compõem a programação musical. A criançada será contemplada com as contações de histórias cênico-musicais do grupo Tá na Boca do Conto, pintura facial artística e oficina de arte e sustentabilidade com material reciclável.

A gastronomia é contemplada com a participação de grandes chefs, que irão compartilhar gastronomia e cultura com aulas shows, ministradas pelas chefs Janaína Rueda, Bel Coelho, Cristina Haaland e o chef Gui Cardadeiro. Para participar das palestras é preciso realizar a inscrição a partir do dia 16/10, no site do evento. Vagas limitadas.

Em sua 4ª. edição, o Comgás Transforma já reuniu mais de 20 mil pessoas desde que foi criado. Passaram pelo evento alguns dos maiores nomes da música, como Hamilton de Holanda, Nando Reis, Família Lima, Mestrinho, Simoninha, Bexiga 70. A gastronomia recebeu Paola Carosella, Bela Gil, Rodrigo Oliveira, Erick Jacquin, Helena Rizzo, Olivier Anquier, entre outros. Para a criançada já participaram artistas como a Pequena Orquestra Interativa, Três Marias e Um João, A Hora da História.

O evento também conta com praça de alimentação com Food Trucks que oferecem diferentes opções, como Tradicional Grill, o Espeto, Leki Crepes, Natural Life, entre outros.

O Comgás Transforma é realizado via Lei de Incentivo à Cultura, apresentado pelo Ministério da Cultura e Comgás, com patrocínio da Comgás, apoio do Parque Villa-Lobos / Governo de São Paulo, e realização da Marolo Produções, Ministério da Cultura, Governo Federal / União e Reconstrução.

Programação

Contação de História 1 ………………………….. 10h00

Início da oficina de arte e criatividade com material reciclável (acontece durante todo o evento, até às 16h15) Início da atividade de pintura artística facial para crianças (acontece durante todo o evento, até às 16h15) ………………………………………. 10h15

Ação de Conscientização de Reciclagem (até o final do evento) ……… 10:15

Palestra com o Chef Gui Cardadeiro …………….. 10:30

Contação de História 2 ………………………………. 11h00

Show com Cavalo e Panda (1ª entrada)…………..11h0

Palestra com a chef Cristina Haaland …………… 12:00

Show com Cavalo e Panda (2ª entrada) ………. 13:00

Palestra com a Chef Bel Coelho ………………….. 13h30

Show com Orquestra Voadora …………………….. 14h30

Palestra com a Chef Janaína Rueda ……………. 15h30





Show Hermeto Pascoal ……………………………… 16h30

Show Paula Lima canta Rita Lee …………………. 17h45

A programação é gratuita e para toda família. Saiba mais no link do evento

SERVIÇO

Festival Comgás Transforma 2023

Dia 21 de outubro – Sábado

Horário : 10h00 às 19h00

Local : Parque Villa Lobos – Avenida Professor Fonseca Rodrigues, 2001

Alto dos Pinheiros – São Paulo – SP

Classificação Indicativa: livre

Gratuito

Estacionamento no Local:

Carro: 2 Horas R$ 15,00. Horas Adicionais R$ 2,00. Período de 12 Horas R$ 25,00.





Vagas limitadas

