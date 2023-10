Grátis: com comédia, superprodução e drama, Cine na Praça volta ao Parque do Povo, em SP

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/10/2023 - 13:49 Para compartilhar:

O clima da Primavera é um convite para aproveitar programas ao ar livre. Com exibições gratuitas, às quintas-feiras, às 19h , no Parque do Povo, no Itaim, o projeto Cine na Praça volta a São Paulo em outubro, depois de alguns meses de itinerância pelo Brasil.

Na programação, uma seleção de filmes diversificada e de alta qualidade, cuidadosamente escolhidos para emocionar e entreter toda a família. O projeto conta com uma estrutura completa de cinema: projeção em alta resolução, telona, som Dolby Surround 5.1, cadeiras, gerador e experiência cinematográfica de qualidade.

A temporada começa dia 26 de outubro com o Especial Haloween, com brindes (mediante disponibilidade – quantidade limitada) e atividades para os cinepracenses, seguidas da exibição de Convenção das Bruxas (1990), uma divertida fantasia dirigida por Nicolas Roeg. Na quinta-feira seguinte, dia 2 de novembro , a superprodução Avatar: O Caminho da Água (2022), com direção de James Cameron, vai inundar a tela com muita aventura e um visual de tirar o fôlego.

No dia 9 de novembro , é a vez de Duna (2021) dirigido por Denis Villeneuve e estrelado por Timothée Chalamet. Já no dia 16 de novembro , chega o premiado Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo (2022), produção coreana que faturou sete estatuetas no Oscar 2023: melhor filme, direção, roteiro original, atriz, ator coadjuvante, atriz coadjuvante e montagem.

Na semana seguinte, dia 23 de novembro , é exibido King Richard: Criando Campeãs (2021), em comemoração ao Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (20 de novembro), sensibilizando sobre o delicado e necessário tema da igualdade racial. Finalizando a programação, no dia 30 de novembro , o aclamado filme de Quentin Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood (2019), estrelado por Brad Pitt e Leonardo DiCaprio.

Sempre às quintas-feiras, às 19h, o Cine na Praça conta com o apoio da Prefeitura de São Paulo, Secretaria do Verde e Meio Ambiente e realização do Instituto Cenários Futuros e Ministério da Cultura.

SERVIÇO

Cine na Praça – dias 26 de outubro e 2, 9, 16, 23 e 30 de novembro . Às quintas-feiras, às 19 horas. No Parque do Povo – Av. Henrique Chamma, 420 – Pinheiros, São Paulo – SP, 04533-130.

Apoio: Prefeitura de São Paulo, Secretaria do Verde e Meio Ambiente

Realização: Instituto Cenários Futuros e Ministério da Cultura

https://www.cinenapraca.com.br

Ficha Técnica – Filmes

Dia 26/10

Título: Convenção das Bruxas – Diretor: Nicolas Roeg. Ano: 1990. Duração: 1h31m.

Sinopse – Após a morte do pai, Luke (Jasen Fisher), 10 anos, é levado por sua avó (Mai Zetterling) para um hotel na Inglaterra. Lá o garoto descobre que um grupo de bruxas está fazendo uma convenção e que pretendem transformar todas as crianças do mundo em ratos. Descoberto, ele acaba virando um roedor junto com outro garoto, mas não desiste de parar o plano da senhorita Eva Ernst (Anjelica Huston), a líder da convenção das bruxas.

Dia 2/11

Título: Avatar: O Caminho da Água. Diretor: James Cameron. Ano: 2022. Duração: 3h12m.

Sinopse – Em Avatar: O Caminho da Água, sequência de Avatar (2009), após dez anos da primeira batalha de Pandora entre os Na’vi e os humanos, Jake Sully (Sam Worthington) vive pacificamente com sua família e sua tribo. Ele e Ney’tiri formaram uma família e estão fazendo de tudo para ficarem juntos, devido a problemas conjugais e papéis que cada um tem que exercer dentro da tribo. No entanto, eles devem sair de casa e explorar as regiões de Pandora, indo para o mar e fazendo pactos com outros Na’vi da região. Quando uma antiga ameaça ressurge, Jake deve travar uma guerra difícil contra os humanos novamente. Mesmo com dificuldade, Jake acaba fazendo novos aliados – alguns dos quais já vivem entre os Na’vi e outros com novos avatares. Mesmo com uma guerra em curso, Jake e Ney’tiri terão que fazer de tudo para ficarem juntos e cuidar da família e de sua tribo.





Dia 9/11

Título: Duna. Diretor: Denis Villeneuve. Ano: 2021. Duração: 2h36.

Sinopse – Inspirado na série de livros de Frank Herbert, Duna se passa em um futuro longínquo. O Duque Leto Atreides administra o planeta desértico Arrakis, também conhecido como Duna, lugar de única fonte da substância rara chamada de “melange”, usada para estender a vida humana, chegar à velocidade da luz e garantir poderes sobre-humanos. Para isso ele manda seu filho, Paul Atreides (Timothée Chalamet), um jovem brilhante e talentoso que nasceu para ter um grande destino além de sua imaginação, e seus servos e concubina Lady Jessica (Rebecca Fergunson), que também é uma Bene Gesserit. Eles vão para Duna, a fim de garantir o futuro de sua família e seu povo. Porém, uma traição amarga pela posse da melange faz com que Paul e Jessica fujam para os Fremen, nativos do planeta que vivem nos cantos mais longes do deserto.

Dia16/11

Título: Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Diretor: Daniel Kwan e Daniel Scheinert. Ano: 2022. Duração: 2h19.

Sinopse – Evelyn Wang (Michelle Yeoh), uma mulher de meia-idade emigrou da China, deixando os seus pais para trás para seguir o sonho americano com o marido, Waymond. Os dois abriram uma lavandaria, por cima da qual vivem com a filha, Joy, a primeira geração da família a crescer nos EUA. Em um dia atribulado, ela é arrastada para uma aventura multidimensional que coloca o destino de todos os universos em suas mãos – e a faz questionar quem ela é para si mesma e sua família.

Dia 23/11

Título: King Richard: Criando Campeãs. Diretor: Reinaldo Marcus Green. Ano: 2021. Duração: 2h25m.

Sinopse – Filme biográfico inspirado em Richard Williams, pai das famosas tenistas Serena Williams e Venus Williams. Obstinado em fazer de suas filhas futuras campeãs de tênis, Richard (Will Smith) usa métodos próprios e nada convencionais, seguindo a visão clara de futuro que construiu para as filhas Serena (Demi Singleton) e Venus (Saniyya Sidney). Determinado, o pai das garotas vai fazer de tudo para que elas saiam das ruas de Compton para as quadras do mundo todo. King Richard segue a jornada edificante de uma família cuja determinação inabalável e crença incondicional acaba por entregar duas das maiores lendas do esporte do mundo.

Dia 30/11

Título: Era Uma Vez em Hollywood. Diretor: Quentin Tarantino. Ano: 2019. Duração: 2h41m.

Sinopse – Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) é um ator de TV que, juntamente com seu dublê, está decidido a fazer o nome em Hollywood. Para tanto, ele conhece muitas pessoas influentes na indústria cinematográfica, o que os acaba levando aos assassinatos realizados por Charles Manson na época, entre eles o da atriz Sharon Tate (Margot Robbie), que na época estava grávida do diretor Roman Polanski (Rafal Zawierucha).





