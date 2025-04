Grátis: Circuito Cultural traz Mel Lisboa cantando Rita Lee e exposição de Da Vinci

São Paulo será palco do Circuito Cultural Ticket entre os dias 1º e 11 de maio . Com acesso gratuito, o festival oferece 11 dias de programação artística diversa em vários pontos da cidade — uma homenagem ao Dia do Trabalhador, celebrado em 1º de maio. Patrocinado pela Ticket, marca da Edenred Brasil de Benefícios e Engajamento, o evento reúne atrações para todos os públicos, com atividades como teatro, dança, arte urbana, exposições, música de concerto, regional e pop, além de cultura geek.

A agenda conta com mais de 15 eventos em locais icônicos da cidade, com destaque para Auditório do MASP, Auditório do MIS, Blue Note, Teatro UOL, Teatro B32, Ziv Gallery/Beco do Batman, Teatro das Artes, Canto da Ema e Visualfarm Gymnasium, entre outros. A grade de atividades reúne artes visuais, música regional brasileira, teatro, dança, pop rock, MPB, humor e programação da cultura geek, com games e cosplay.

Com o propósito de oferecer programação artística qualificada e impulsionar o consumo cultural da população, o projeto tem realização da Arte & Atitude, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Rouanet). A estimativa de impacto do Festival é de cinco mil pessoas.

Música e teatro

Entre os destaques da grade da programação, estão: a exposição imersiva Leonardo da Vinci (10 de maio, Visualfarm Gymnasium), os concertos Candlelight Clássicos do Rock Nacional e Internacional (1º de maio, Auditório Masp), os espetáculos teatrais Agora é que são elas ( 6 de maio, Teatro das Artes ), Fé no Flow ( Teatro B32, 2 de maio ) e O Marido da minha mulher (9 de maio, Teatro UOL ), o show Mel Lisboa canta Rita Lee ( 5 de maio, Blue Note ), apresentação da Orquestra Locomotiva, com Grandes Clássicos do Cinema (10 de maio, Auditório do MIS) e intervenções artísticas e cultura Geek na Ziv Gallery ( 4, 10 e 11 de maio , Beco do Batman – exibição de jogos, rodas de conversa, apresentações de música e dança etc.), além de show de stand-up de Yuri Marçal ( 5 de maio, Teatro Uol ) e vídeo mapping em empena no Boulevard das Artes ( 7 de maio, Av. Paulista x Consolação ).

A música regional também tem seu espaço com a pernambucana Joyce Alane e sua banda. Considerada uma das artistas mais promissoras da nova cena musical nordestina, Joyce foi indicada ao Prêmio Multishow em 2023 na categoria Brasil. A cantora se apresenta no Canto da EMA (02 de maio), tradicional casa de forró da capital paulista, com músicas de seu novo EP, Casa Coração, e canções de seu repertório anterior, que ganhará arranjos no estilo regional. Joyce Alane será acompanhada pelos instrumentos: guitarra, baixo, percussão – zabumba, bateria, teclado e sanfona.

O pop/rock vem representado com sucessos de uma das maiores bandas de todos os tempos, com o Tributo a Coldplay, dia 3 de maio, às 15h, no Auditório MIS, em show que incluirá canções clássicas do grupo, como Viva la vida, Clocks, Fix you, Clocks e Yellow, entre outras. Ainda fazendo jus ao Auditório do MIS – Museu da Imagem e do Som, a jornada pop/rock em 03 de maio revisita também outro grande ícone: Tributo a Foo Fighters, às 19h, com um repertório que passeia pelos maiores sucessos da carreira dos Foo Fighters. Com Everlong, The Pretender, Best of You, Times Like These e Learn to Fly, o show é uma verdadeira celebração ao legado de Dave Grohl e companhia, com atenção minuciosa aos arranjos, timbres e performance de palco.

Impacto visual

A exposição imersiva Leonardo da Vinci, que transporta o público para o universo do gênio renascentista, e o espetáculo de vídeo mapping na icônica esquina da Paulista com a Consolação, são duas das grandes atrações do Circuito Cultural Ticket. As duas experiências são assinadas pela Visualfarm, estúdio criativo referência nacional em projeções mapeadas e responsável por espetáculos de grande porte, como a Virada Cultural no Masp (2019), a inauguração do Museu do Ipiranga (2023) e o lançamento do Museu do Amanhã (2015), além do Festival de Luzes de São Paulo e Rio de Janeiro, e que agora participa do Circuito Cultural Ticket agregando arte digital e uma viagem pelo Renascimento na exposição imersiva Leonardo da Vinci, que ocupa o mais novo espaço cultural da cidade, o Visualfarm Gymnasium, no Campos Elíseos, crescente reduto cultural da cidade.

As projeções mapeadas criadas pela Visualfarm especialmente para esta exibição na fachada do Edifício Anchieta (07 de maio) , terão conteúdo original destacando diversas expressões artísticas. Segundo Monique Mendonça, da Arte & Atitude, a proposta da projeção é reforçar a identidade do festival e seu compromisso com a diversidade artística, integrando diferentes linguagens como dança, teatro, música e artes plásticas.

O espetáculo visual será exibido a partir do pôr do sol por mais quatro horas com o conteúdo em looping podendo ser apreciado de diversos pontos da região de forma totalmente gratuita. Já no dia 10 de maio, para ampliar o acesso à arte e cultura, o Circuito disponibilizará 300 ingressos gratuitos para a exposição imersiva Leonardo da Vinci, que acontece no Visualfarm Gymnasium – Laboratório de Artes Imersivas. Localizado na Praça Olavo Bilac, entre os badalados bairros de Santa Cecília e Barra Funda, o Gymnasium é um espaço permanente de pesquisa e exibição de experiências artísticas inovadoras.

O local abriga um salão principal com uma sala imersiva de 15m x 28m e pé-direito de até 9m, projetado para transformações audiovisuais dinâmicas. Equipado com media servers de ponta, sistema de iluminação inteligente e elementos cenográficos automatizados, o espaço permite mudanças instantâneas de ambientação, criando um cenário sempre renovado para a experiência do público. Sua localização privilegiada, a duas quadras do Metrô Marechal Deodoro (linha vermelha) e próximo ao Parque Minhocão, facilita o acesso do público a esse centro inovador. A exposição de Leonardo da Vinci será uma oportunidade imperdível para mergulhar no legado do mestre renascentista através de uma experiência sensorial e imersiva que alia arte e tecnologia. Outro presente do Circuito Cultural Ticket para a população.

Geek

A ZIV Gallery e o Beco do Batman serão palco de uma programação voltada para a Cultura Geek, trazendo a estética e os interesses desse público para o centro da cena cultural. São espaços que dialogam com a Geração Z e o público jovem, mas que também acolhem artistas, artesãos e turistas de todo o Brasil e estrangeiros de diferentes países, atraídos pelos belos grafites, ateliers, performances e personalidade cultural do local.

A programação na ZIV Gallery incluirá exibição de jogos, rodas de conversa, apresentações de música e street dance, entre outras atrações. “Games são um dos elementos da proposta, a ideia é apresentá-los sob uma ótica cultural contemporânea e pop, reforçando seu valor artístico dentro do Circuito Cultural Ticket”, observa Helder Kanamaru, curador da programação Geek no Circuito Cultural Ticket 2025.

A proposta é oferecer uma programação com foco no público jovem e descolado, com a temática Geek para atender fãs de tecnologia, eletrônica, jogos eletrônicos ou de tabuleiro, histórias em quadrinhos, mangás, animes, livros, filmes e séries, contextualiza Helder Kanamaru, proprietário e curador da Ziv GAllery, que também enriqueceu a programação do festival com concurso de cosplay, dança e uma seleção de atrações Geek voltadas para jogos.

Realizadores

“Será grande presente da Ticket para a cidade que respira cultura. E nada melhor que iniciar essa maratona no dia que homenageia as pessoas trabalhadoras, que muitas vezes não têm tempo ou oportunidade de acessar eventos como os que estarão na programação do Circuito Cultural”, comenta Danilo Teixeira, Superintendente de Marca e Eventos da Ticket.”Com a realização do Circuito Cultural Ticket.

“Reforçamos um propósito importante presente em nosso DNA, que é ser uma marca inclusiva e democrática. Sabemos do valor da cultura como instrumento de transformação social e desenvolvimento do país. Por isso, todas as atrações serão gratuitas e abertas para todas as pessoas. Será, ainda, uma comemoração aos 49 anos de história da Ticket, que celebramos no dia 3 de maio. Uma oportunidade de estarmos ainda mais próximos do público que acompanha a nossa marca diariamente”, conta Teixeira.

“O Circuito Cultural Ticket é um festival plural que valoriza e celebra a cultura brasileira e mundial, inspira novos olhares, amplia horizontes, promove conhecimento, proporciona e gera demanda cultural.”, diz Monique Mendonça, curadora geral do projeto, e acrescenta: “Iniciativas com este impacto se viabilizam graças a existência da Lei Rouanet e de empresas comprometidas com a cultura e o desenvolvimento de nosso país, como o patrocinador exclusivo Ticket, que acredita no poder transformador da arte e no acesso democrático à cultura.”

www.circuitoculturalticket.com.br

Programação Completa – Circuito Cultural Ticket | Programação 2025

1º/5 – Quinta-Feira (Feriado Dia do Trabalho)

14h

Instrumental: Candlelight Clássicos do Rock Nacional e Internacional

Local: Auditório do Masp

Av. Paulista, 1578 – Bela Vista, São Paulo – SP, 01310-200

___________________________________

2/5 – Sexta-Feira

19h

Espetáculo: Fé no Flow, com Murilo Gun

Local: Teatro B32

Lício Nogueira, 92 – Itaim Bibi, São Paulo – SP, 04543-060

23h59

Música Regional: Show Casa Coração, com Joyce Alane e banda

Local: Canto da Ema, Pinheiros

Av. Brig. Faria Lima, 364 – Pinheiros, São Paulo – SP, 05426-200

___________________________________

3/5 – Sábado

15h

Rock Pop: Tributo a Coldplay, com a banda The Scientists

Local: Auditório do MIS – Museu da Imagem e do Som

Av. Europa, 158 – Jardim Europa, São Paulo – SP, 01449-000

___________________________________

3/5 – Sábado

19h

Rock Pop: Tributo a Foo Fighters, com a banda The Best Foo Fighters Cover

Local: Auditório do MIS – Museu da Imagem e do Som

Av. Europa, 158 – Jardim Europa, São Paulo – SP, 01449-000

___________________________________

4/5 – Domingo

13h às 18h

Star Wars Day com totem para fotos, máscaras e capas temáticas para fotos, cascata de bolhas comestíveis, cosplays e colecionadores

Local: Ziv Gallery – R. Gonçalo Afonso, 119 – Vila Madalena (Beco do Batman)

_________________________________________

5/5 – Segunda-Feira

20h

MPB: Mel Lisboa Canta Rita Lee

Local: Blue Note

Av. Paulista, 2073 – Bela Vista, São Paulo – SP, 01311-300

20h

Stand Up: Yuri Marçal, Show solo “Virou Passeio”

Local: Teatro UOL

Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618 – Higienópolis, São Paulo – SP, 01238-000

___________________________________

6/5 – Terça-Feira

20h

Peça de Teatro: “Agora que São Elas”. Direção: Fabio Porchat, com Julia Rabello, Maria Clara Gueiros, Priscila Castello Branco.

Local: Teatro das Artes

Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3970 – Store 409 – Pinheiros, São Paulo – SP, 05402-600

___________________________________

7/5 – Quarta-Feira

18h às 22h

Exposição: Visualfarm: exposição/projeção em empena de prédio.

Local: Empena do Edifício Anchieta, esquina da Av. Paulista x Consolação

Av. Paulista, N° 2584 – Consolação, São Paulo – SP, 01310-300

_____________________________________

9/5 – Sexta-Feira

13h às 19h

Watch Party com Rodas de Conversa com personagens da cena geek/gamer, DJ e Campeonato de FIFA

Local: ESPM – R. Dr. Álvaro Alvim, 123 – Vila Mariana

20h

Comédia/Peça: “O Marido da minha Mulher”. Direção: Carlinhos Machado. Com Conrado Caputo, Fefe, Daniel Rocha e Ton Prado.

Local: Teatro UOL

Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618 – Higienópolis, São Paulo – SP, 01238-000

___________________________________

10/5 – Sábado

10h às 21h

Exposição: 300 ingressos gratuitos na exposição imersiva Leonardo da Vinci, horário livre para o Circuito Cultural Ticket.

Local: Visualfarm Gymnasium

Praça Olavo Bilac – Campos Elíseos – São Paulo

13h às 18h

Cultura Geek DJ, Apresentações de Street Dance, Exposição de Quadrinistas, Concurso Cosplay

Local: Ziv Gallery – R. Gonçalo Afonso, 119 – Vila Madalena (Beco do Batman)

18h

Orquestra: Grandes Clássicos do Cinema – Orquestra Locomotiva

Local: Auditório do MIS – Museu da Imagem e do Som

Av. Europa, 158 – Jardim Europa, São Paulo – SP, 01449-000

___________________________________

11/5 – Domingo

13h às 18h

Cultura Geek: Jogos em Projeção e Realidade Virtual, DJ

Local: Ziv Gallery – R. Gonçalo Afonso, 119 – Vila Madalena (Beco do Batman)