Grãos: VLI movimenta 25% mais volume pelo norte em 2019

São Paulo, 10/02 – A VLI Logística informou ter movimentado no trecho ferroviário entre o Porto Nacional (TO) e Açailândia (MA) 25% mais grãos em 2019 em relação ao ano anterior, totalizando quase 8 milhões de toneladas. Segundo a empresa, em 2018 a ferrovia transportou 6,3 milhões de toneladas de soja, milho e farelo em 2018.

Já no ano passado, o volume foi de 7,9 milhões de toneladas. A ferrovia transporta para os terminais do Porto de Itaqui, no litoral maranhense, grãos oriundos do leste e nordeste do Mato Grosso, sul do Pará e da nova fronteiro agrícola, o Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia).