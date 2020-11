Grãos: vitória de Joe Biden nos EUA deve ter impacto limitado nos preços

Nova York, 9 – A vitória do democrata Joe Biden sobre o republicano Donald Trump na eleição presidencial dos Estados Unidos provavelmente terá um efeito limitado sobre os futuros dos grãos, acredita o especialista da Teucrium Trading, Sal Gilbertie. “Não acho que isso afetará muito os preços”, disse Gilbertie, observando que o milho pode sofrer um leve solavanco por causa da percepção de Biden como amigo dos combustíveis de baixo carbono. No entanto, segundo Gilbertie, os efeitos de como Biden deve lidar com a China podem se tornar uma questão, depois que ele assumir a presidência. “Acho que isso tem um grande impacto no comércio global”, diz Gilbertie sobre a vitória de Biden. Fonte: Dow Jones Newswires.

Veja também