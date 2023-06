Grãos/Ucrânia: produção de milho deve cair 8% em 2023/24, diz USDA em Kiev

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/06/2023 - 9:30 Compartilhe

São Paulo, 19 – A Ucrânia deve produzir 24,78 milhões de toneladas de milho no ano comercial 2023/24, que começará em outubro, disse em relatório a representação do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) em Kiev.

O volume representa queda de 8,22% ante o ciclo anterior, quando foram produzidos 27 milhões de toneladas. Já as exportações devem cair cerca de 30% na mesma comparação, para 21,23 milhões de toneladas.

Quanto ao trigo, a produção ucraniana no ano comercial 2023/24, que começa em julho, deve totalizar 16,54 milhões de toneladas, queda de 20,37% ante a temporada anterior, disse o USDA. As exportações do cereal devem diminuir 41,67%, para 9,8 milhões de toneladas.

