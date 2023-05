Grãos terminam semana em alta em Chicago sem novas autorizações para navios no Mar Negro

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 05/05/2023 - 17:34 Compartilhe

Por Cassandra Garrison

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) – Os grãos negociados na bolsa de Chicago terminaram a semana em alta, com menos expectativas sobre a renovação de um acordo negociado pela ONU que permite exportações seguras de grãos ucranianos do Mar Negro.

Ucrânia, Rússia, Turquia e as Nações Unidas não conseguiram chegar a um acordo para autorizar quaisquer novas embarcações a realizar exportações de grãos do Mar Negro na sexta-feira, disse o vice-porta-voz da ONU, Farhan Haq.

Os contratos futuros de trigo e milho mais ativos tiveram seus primeiros ganhos semanais em três semanas, saindo de mínimas de dois anos e nove meses, respectivamente.

A Rússia disse que não estenderá o pacto do Mar Negro além de 18 de maio, a menos que sua lista de exigências sobre suas exportações de alimentos e fertilizantes seja atendida.

“Os russos não estão dando nenhuma indicação de que estão se movendo na extensão do corredor”, disse Charlie Sernatinger, chefe de grãos da Marex Capital.

O contrato de trigo mais ativo ganhou 15,25 centavos para fechar em 6,6025 dólares o bushel, depois de cair esta semana para o menor nível desde abril de 2021.

O milho terminou com ganho de 7,50 centavos, a 5,965 dólares por bushel. Na semana, subiu 2,1% após cair para o menor nível desde 25 de julho de 2022, na quarta-feira.

A soja subiu 18,50 centavos a 14,365 dólares, depois de tocar uma mínima não vista desde outubro no início da semana.

