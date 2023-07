Grãos/Rússia: SovEcon aumenta estimativa da safra de trigo para 87,1 milhões de t

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/07/2023 - 14:00 Compartilhe

São Paulo, 28 – A consultoria agrícola russa SovEcon revisou para cima suas previsões para a safra de trigo da Rússia. Agora, a estimativa é de 87,1 milhões de toneladas do cereal, ante 86,8 milhões de toneladas da previsão anterior. Para o milho, a estimativa permaneceu a mesma, de 14,6 milhões de toneladas. Já a cevada teve redução de 19,9 milhões de toneladas da previsão anterior para 18,6 milhões de toneladas. No total, a empresa estima a safra de grãos em 133,1 milhões de toneladas (ante 134 milhões de toneladas).

A previsão para o trigo teve aumento por causa de uma estimativa maior de área pré-colheita, com 29,9 milhões de hectares (ante 29,7 milhões de hectares previstos anteriormente), segundo a SovEcon. Outro fator é o rendimento inicial recorde na região de Rostov, principal produtor do cereal, que teve 4,2 toneladas métricas por hectare em comparação com as 4 toneladas métricas por hectare do ano passado. “Os impressionantes números de Rostov compensaram parcialmente os rendimentos inesperadamente baixos em sua vizinha Krasnodar, que ficaram em 5,6 toneladas métricas por hectare, em comparação com 6,6 toneladas métricas por hectare em 2022”, diz a empresa em nota.

Além disso, as chuvas excessivas pouco antes do início da colheita diminuíram substancialmente o potencial de rendimento em Krasnodar, explica a SovEcon. Nas últimas semanas, a chuva tem sido um problema para as regiões sul da Rússia. “A colheita está atrasada e a qualidade diminuiu. No geral, a qualidade da safra de trigo russa este ano pode ser abaixo da média”, diz a nota.

Para o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), a estimativa para a safra de trigo russa é de 85 milhões de toneladas, enquanto a de milho é 16,3 milhões de toneladas e a de cevada é de 19,6 milhões de toneladas.

