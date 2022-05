Grãos: preços futuros em Chicago devem continuar elevados até fim do 1º semestre

Nova York, 23 – Os preços futuros de grãos na Bolsa de Chicago (CBOT) devem continuar elevados até o fim do primeiro semestre deste ano, contrariando expectativas de uma retração no segundo trimestre, disse em nota a Fitch Solutions. “Elevamos significativamente nossas estimativas de preço para o milho e a soja devido a uma grande mudança nos fundamentos do mercado entre fevereiro e abril”, disse a consultoria.

“Os preços de grãos permanecerão elevados no segundo trimestre de 2022 porque os fatores que elevaram os preços no primeiro trimestre continuam em vigor – a interrupção das exportações da Rússia e da Ucrânia e os altos custos de fertilizantes.” A expectativa, no entanto, é de que os futuros de milho recuem até o começo de 2023, podendo chegar a US$ 4,70 por bushel, em comparação aos US$ 7,78 atuais. Fonte: Dow Jones Newswires.