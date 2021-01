Grãos: preços altos devem resultar em área maior nos EUA em 2021

Nova York, 21 – Com a alta recente dos preços de grãos na Bolsa de Chicago (CBOT), para o maior nível em mais de seis anos, a expectativa é de que agricultores nos Estados Unidos cultivem uma área maior de soja e milho neste ano. Ainda não se sabe, no entanto, se produtores estarão mais inclinados a semear soja ou milho. “Haverá muitos fatores pesando, já que ainda temos muitos dias de negociação em janeiro”, disse Daniel Flynn, do Price Futures Group. No ano passado, produtores semearam 36,75 milhões de hectares com milho e 33,63 milhões de hectares com soja. Os dois números representam leve aumento ante a safra anterior. Fonte: Dow Jones Newswires.

