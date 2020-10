Grãos: plantio de milho na Argentina está em 20,8% da área prevista, diz Bolsa

São Paulo, 09 – O plantio de milho na Argentina está em 20,8% da área total prevista, de 6,3 milhões de hectares, informou a Bolsa de Cereais de Buenos Aires. A área representa redução de 200 mil hectares, ou 3,1%, ante a semeada no ciclo 2019/20, de 6,5 milhões de hectares. A semeadura avançou 5,4 pontos porcentuais em relação à semana anterior, mas está 3,4 pontos porcentuais atrasada na comparação com um ano antes. Segundo a Bolsa, a falta de chuvas nas províncias de Córdoba e Santa Fé está atrapalhando os trabalhos.

Quanto ao trigo, a Bolsa disse que 47% da safra apresenta condição regular ou ruim, em comparação com 46% na semana anterior. Já a parcela da safra em condição boa ou excelente aumentou de 8% para 13%. Além disso, 47% da superfície semeada tem condição hídrica regular ou seca, ante 42% na semana anterior.

No centro-oeste da área agrícola, a parcela da safra em condição regular ou ruim aumentou 10 pontos porcentuais após geadas na semana passada. A Bolsa disse que as geadas coincidiram com estágios reprodutivos que são sensíveis a baixas temperaturas, e que o déficit hídrico nessa região agravou ainda mais o quadro.

