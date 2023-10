Grãos: Paraná exporta 61% mais soja e derivados entre janeiro e setembro de 2023

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/10/2023 - 10:00 Para compartilhar:

São Paulo, 20 – As exportações paranaenses do complexo soja (grão, farelo, óleo e demais derivados) deram um salto de 61% entre janeiro e setembro de 2023, em comparação com igual intervalo de 2022, informou em relatório a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado. Em nove meses deste ano, o Paraná exportou 12,3 milhões de toneladas do complexo soja. Em receita, o avanço foi de 39%, para US$ 6,6 bilhões.

A pasta informa ainda que neste último trimestre o Paraná deve exportar pelo menos mais 3 milhões de toneladas de soja e fechar o ano com 15 milhões de toneladas embarcadas para o exterior.

O milho, igualmente, tem avançado em exportações no Estado do Sul. Entre janeiro e setembro de 2023, 2,7 milhões de toneladas do grão foram exportadas, alta de 70% ante igual período de 2022. “A expectativa é fechar o ano com volume exportado superior a 4 milhões de toneladas e com potencial de superar o recorde de 2019, quando o Paraná exportou 4,7 milhões de toneladas”, finaliza a secretaria, na nota.

