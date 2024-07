Grãos/Paraná: Deral revisa levemente para cima área plantada com trigo em 2023/24

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/07/2024 - 13:35 Para compartilhar:

São Paulo, 25/07 – O Paraná revisou levemente para cima a área semeada com trigo em 2023/24 no Estado. Ela deverá somar 1,155 milhão de hectares, ante 1,153 milhão de hectares estimados em junho. Segundo o Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Agricultura do Estado, se confirmada, a área será 18% menor em relação à temporada anterior.

A produção esperada é de 3,646 milhões de toneladas, ante 3,810 milhões de toneladas projetados no mês passado e 4% superior ao ciclo 2022/23 (3,515 milhões de t). O rendimento projetado é de 3.1273 quilos por hectare ante 3.303 quilos por hectare na previsão anterior e 2.583 no ano passado.

Em relação ao milho segunda safra, o Deral estima produção de 12,964 milhões de toneladas, em comparação com 12,950 milhões de toneladas projetados em junho. Se confirmado, o volume será 9% menor ante a temporada passada. A área com o cereal soma, segundo o Deral, 2,512 milhões de hectares, 5% maior ante 2022/23. Para o milho verão, o Deral projeta área de 296 mil hectares.

A produção estimada é de 2,543 milhões de toneladas, ante 2,556 milhões de t apuradas no mês passado. Em 2022/23 os paranaenses haviam colhido 3,820 milhões de toneladas na primeira safra de milho.

Em relação à soja, o Deral aponta área de 5,776 milhões de hectares (era de 5,770 milhões de hectares há um mês) e produção de 18,530 milhões de toneladas (ante 18,442 milhões de toneladas em junho). Na comparação com 2022/23, a área é levemente menor (foi de 5,782 milhões de hectares) e a produção 17% menor (foi de 22,3954 milhões de toneladas).