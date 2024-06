Grãos: Goiás consolida-se como 4º maior produtor nacional na safra 2023/24

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/06/2024 - 8:30 Para compartilhar:

São Paulo, 17 – Goiás se consolidou como o 4º maior produtor de grãos do Brasil. O Estado deve produzir 31,4 milhões de toneladas na safra 2023/2024 (julho a junho), equivalente a 10,6% da produção brasileira, segundo a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Goiás, com base no mais recente Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Goiás fica atrás de Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul.

O arroz foi o destaque da safra goiana com 17,7% de crescimento. Há previsão de que a área plantada com o cereal cresça 23,2% em relação à temporada anterior, elevando a expectativa de colheita para 110,8 mil toneladas. Com isso, Goiás se tornaria o 8º maior produtor de arroz do Brasil.

“É importante ressaltar que esses números positivos foram alcançados mesmo diante dos desafios climáticos enfrentados em 2023 e 2024, com a falta de chuvas e altas temperaturas que afetaram a produtividade em algumas regiões do Estado”, declarou o secretário da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Goiás, Pedro Leonardo Rezende, por meio da nota de divulgação do governo estadual.