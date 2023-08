Grãos: Frísia deve inaugurar ainda este mês unidade de secagem de cevada

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/08/2023 - 18:04 Compartilhe

A cooperativa Frísia, de Carambeí (PR), informou nesta sexta-feira, 11, em nota, que está investindo em melhorias na unidade de recebimento de grãos em Tibagi (PR). Segundo nota da instituição, o projeto deve estar concluído ainda este mês e “visa modernizar a estrutura para secagem de cevada”. Segundo a Frísia, este cereal “requer cuidados na secagem e armazenamento” e, por isso, a cooperativa está investindo para melhorar tais serviços, que serão oferecidos aos associados.

Conforme descreve o coordenador de Engenharia e Obras da Frísia, Primo Vaz da Costa Neto, o projeto prevê a instalação do sistema de secagem indireta de grãos, “ou seja, uma secagem com ‘ar limpo’, sem fumaça gerada pelas fornalhas, e também a instalação de um silo-pulmão e de uma máquina de limpeza, devido à necessidade de segregação dos grãos”.

Costa Neto explica que a secagem com ar limpo “proporciona o cuidado que a cevada necessita, com mais qualidade para o beneficiamento, cumprindo a exigência das cervejarias”. Uma secagem “com fumaça” acaba deixando o sabor residual na cerveja feita com a cevada seca sob este processo, complementa. A Frísia explica, na nota, que, antes da reforma na unidade Tibagi 3, o cooperado tinha somente a possibilidade de secagem indireta, na unidade de Ponta Grossa (PR).

Além disso, as obras permitirão aumentar a capacidade da cooperativa no armazenamento da cevada, que será fornecida à Maltaria Campos Gerais, em Ponta Grossa. Essa maltaria é resultado do investimento das cooperativas Agrária, Bom Jesus, Capal, Castrolanda, Coopagricola e Frísia.

Os cooperados da Frísia semearam, na safra 2022/23, uma área de aproximadamente 8.700 hectares de cevada, com uma produtividade média esperada de 4.500 kg por hectare, sendo Tibagi, com 2.600 hectares, o município que concentra mais lavouras dos cooperados. Cerca de 95% da cevada produzida pelos associados é destinada à produção de cerveja.

