Grãos: Faesp pede à Ceagesp que revise valores de armazenagem

São Paulo, 14 – A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp) pediu à Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) que revise os valores cobrados pelos serviços de armazenagem. “Notamos que alguns valores cobrados pelos serviços não diferenciam o produto objeto de prestação de serviço, de modo que os produtores de milho e soja, por exemplo, pagam o mesmo valor pelos serviços de armazenagem”, justificou a entidade, em nota. “Embora haja competitividade no caso do milho, os preços praticados pela Ceagesp na soja são superiores aos concorrentes do mercado”, destacou o vice-presidente da Faesp, Tirso Meirelles.

Para a entidade, essa discrepância de preços tem afastado os produtores paulistas de soja das unidades da Ceagesp. Considerando que, historicamente, os gastos para a estocagem do milho são maiores que os da soja pelas próprias características intrínsecas dos produtos, normalmente há uma diferenciação dos preços, explica a Faesp. A sugestão é de que a Ceagesp revise os valores cobrados desde a recepção, limpeza, secagem e armazenagem dos produtos, diferenciando os preços por commodities. Essa iniciativa refletiria em uma tabela de preços mais competitiva junto ao mercado de armazenagem privado, afirma.

