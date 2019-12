Grãos/EUA: veja o relatório semanal de inspeção de exportação do USDA

Chicago, 02/12- O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulgou nesta segunda-feira o resultado da inspeção dos embarques de grãos do país na semana encerrada na última quinta-feira, dia 28 de novembro. No período, os volumes de soja, milho e trigo diminuíram.

Os embarques de soja diminuíram 20,7%, para 1,55 milhão de toneladas. O volume inspecionado de milho foi de 428.856 toneladas, queda de 30,4%. Já o volume de trigo inspecionado nos portos norte-americanos caiu 43,2%, para 246.988 toneladas.

O relatório mostra os volumes de grãos inspecionados para exportação no acumulado do ano-safra iniciado no dia 1º de junho de 2019 para o trigo e em 1º de setembro de 2019 para o milho e a soja. Veja abaixo os volumes que foram inspecionados nos portos do país no período:

——————————————————————

EXPORTAÇÃO DE GRÃOS NA SEMANA ENCERRADA EM 28 DE NOVEMBRO DE 2019

(em toneladas)

——————————————————————

Grão 28/11/2019 21/11/2019 29/11/2018

====== ============ ============ ============

Trigo 246.988 434.703 475.745

Milho 428.856 615.968 1.063.695

Soja 1.547.507 1.951.870 1.045.831

——————————————————————

EXPORTAÇÕES DE GRÃOS DOS EUA ACUMULADAS NO ANO

——————————————————————

Grão Atual ano-safra Ano-safra anterior

============ ================== ====================

Trigo 12.615.422 10.582.696

Milho 6.039.038 14.230.025

Soja 15.941.477 13.258.418

——————————————————————

Fonte: Dow Jones Newswires