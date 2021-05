Grãos/EUA: transporte ferroviário diminui 10% na semana encerrada em 8 de maio

São Paulo, 20/05 – O transporte ferroviário de grãos nos Estados Unidos somou 25.211 vagões na semana encerrada em 8 de maio, de acordo com o relatório mais recente de transporte de grãos do Departamento de Agricultura do país (USDA), divulgado nesta quinta-feira. O número representa queda de 10% ante a semana anterior, mas alta de 17% em relação ao período correspondente do ano passado e de 7% ante a média de três anos.

Já o transporte de grãos por barcaças totalizou 870.175 toneladas na semana encerrada em 15 de maio, queda de 13% ante a semana anterior e aumento de 10% em relação ao volume registrado um ano antes.

Na semana encerrada em 13 de maio, 34 navios foram carregados com grãos em terminais do Golfo dos EUA, um aumento de 17% na comparação anual, disse o USDA.

