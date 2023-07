Grãos/Conab: chuvas favorecem cultivo de feijão, terceira safra de milho e trigo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/07/2023 - 19:34 Compartilhe

São Paulo, 28/07- A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) informou, em seu boletim de monitoramento agrícola, que as chuvas registradas nos Estados de Sergipe, Alagoas e Bahia beneficiaram a produção de feijão e milho terceira safra na região. No Sul do País, as chuvas, segundo a Conab, foram favoráveis para o milho segunda safra em estágio reprodutivo. As precipitações também tiveram impacto positivo no desenvolvimento do trigo, apontou a Conab, no voletim.

O levantamento foi realizado pelos técnicos da Conab entre 1º a 21 de julho. De acordo com o boletim, os maiores acumulados de chuva aconteceram no extremo norte. Já no Centro-Oeste, Sudeste e no Matopiba (região formada por Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) foram observados volumes reduzidos e tempo seco, o que favoreceu a maturação e colheita do milho segunda safra e do algodão.

A Conab acrescentou no boletim que o monitoramento indica um inverno mais ameno na maior parte do país. “Apesar do registro de geadas de fraca a forte intensidade, principalmente no Rio Grande do Sul, não foram observados danos significativos nas lavouras de trigo”, observou a companhia. Segundo a Conab, há bom desenvolvimento das lavouras de trigo nos principais Estados produtores e a colheita do milho de segunda safra evolui bem com expectativa de boa produtividade.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias