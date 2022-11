Grãos caem em Chicago com rumores de compra de trigo da UE pelos EUA

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 22/11/2022 - 18:37 Compartilhe

Por P.J. Huffstutter

CHICAGO (Reuters) – Os contratos futuros de grãos da Bolsa de Chicago caíram na terça-feira, em meio a especulações do mercado de que os EUA estão comprando trigo da União Europeia, disseram operadores.

As vendas de trigo francês para a China e a perspectiva de trigo polonês ou alemão sendo encomendado nos Estados Unidos estão criando uma onda inesperada de demanda por suprimentos da UE depois que as exportações foram limitadas pela concorrência russa nas últimas semanas, disseram traders.

No início da sessão, os contratos futuros de trigo dos EUA foram negociados em alta, com o tempo seco ameaçando as áreas de safra de inverno dos EUA.

Mas um trader, que falou sob condição de anonimato, disse que os preços do trigo caíram depois que os operadores notaram rumores de um moinho na Flórida importando trigo europeu.

O contrato de trigo mais ativo na bolsa de Chicago fechou o dia em baixa de 7,75 centavos, a 8,105 dólares o bushel.

A soja caiu 7 centavos para 14,2975 dólares por bushel, e milho recuou 2,75 centavos para 6,5675 dólares por bushel.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias