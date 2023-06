Grãos: Anec reduz estimativas de embarques de soja, milho e farelo em junho

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/06/2023 - 8:45 Compartilhe

São Paulo, 21 – A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec) fez novo ajuste em sua estimativa de exportação brasileira de soja em junho, de 12,7 milhões a 14,757 milhões de toneladas previstas na semana passada para uma faixa de 13,5 milhões a 14,3 milhões de toneladas. “O line-up para a soja prevê 14,3 milhões de toneladas. Contudo, é importante observar que a Anec considera a possibilidade de menor embarque de cargas, levando a um número entre 13,5 milhões e 14,3 milhões de toneladas”, explicou a entidade em nota.

Para o farelo de soja, a associação reduziu sua estimativa de exportações neste mês para 2,372 milhões de toneladas, ante 2,449 milhões de toneladas projetadas na semana passada. Com relação ao milho, a entidade revisou sua previsão para 1,457 milhão de toneladas, abaixo do volume de 1,591 milhão de toneladas esperado há uma semana. No que se refere ao trigo, a Anec manteve sua estimativa de embarques em 58 mil toneladas.

Na semana de 11 a 17 de junho, saíram pelos portos brasileiros 2,699 milhões de toneladas de soja, 326.808 toneladas de farelo de soja, 74.009 toneladas de milho e 33.000 toneladas de trigo. Para a semana de 18 a 24 de junho, a Anec projeta embarques de 3,159 milhões de toneladas de soja, 659.812 toneladas de farelo de soja, 519.177 toneladas de milho e 25.000 toneladas de trigo.

