Grãos: Anec prevê alta de 53,5% no embarque de milho entre 8 e 14 de outubro

Estadão Conteúdo
11/10/2023 - 9:00

São Paulo, 11 – A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec) atualizou a estimativa de embarques para a segunda semana de outubro. Segundo a entidade, no período de 8 a 14 do mês devem ser embarcados 2,739 milhões de toneladas de milho (alta de 53,53% em relação à semana de 1º a 7 de outubro, quando foram embarcadas 1,784 milhão de toneladas), 1,497 milhão de toneladas de soja (alta de 2,60%, ante 1,459 milhão de t da oleaginosa entre 1º e 7 de outubro) e 551,429 toneladas de farelo (alta de 58,63%, em comparação com 347,617 toneladas). A entidade não prevê embarques para o trigo no período.

Para o mês de outubro, a Anec prevê embarques de 8,500 milhões de toneladas a 9,8 milhões de toneladas de milho (contra 9,335 milhões de toneladas em setembro), 5,500 milhões de toneladas a 7,756 milhões de toneladas de soja (contra 5,547 milhões de toneladas) e 1,945 milhões de toneladas de farelo (em setembro foram 1,915 milhão de toneladas). De trigo, a entidade espera embarques de 110 mil toneladas (não houve embarques do cereal em setembro).

