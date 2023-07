Grãos: Anec estima exportação de 9,4 milhões de toneladas de soja em julho

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/07/2023 - 10:18 Compartilhe

São Paulo, 6 – A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec) estimou as exportações de soja em julho em 9,439 milhões de toneladas, em comparação com 13,91 milhões de toneladas projetados para junho e 7 milhões de toneladas enviadas ao exterior em julho do ano passado. A associação previu ainda embarques de 6,344 milhões de toneladas de milho neste mês, ante 1,229 milhão de toneladas em junho e 5,629 milhões de toneladas de julho de 2022.

Com relação à exportação de farelo, a Anec projeta 2,245 milhões de toneladas, ante 2,237 milhões de toneladas no mês anterior e 2,068 milhões de toneladas em julho do ano passado. A associação previu ainda embarques de 38.500 toneladas de trigo, contra 58 mil toneladas do mês anterior – em igual período do ano passado não foram registradas exportações do cereal.

Na semana entre 25 de junho e 1º de julho, os embarques totalizaram 3,355 milhões de toneladas de soja, 598.443 toneladas de milho, 530.105 toneladas de farelo e 25 mil toneladas de trigo. Para a semana entre 2 e 8 de julho, as exportações estão previstas em 2,776 milhões de toneladas de soja, 1,483 milhão de toneladas de milho, 636.754 toneladas de farelo e 28 mil toneladas de trigo.

