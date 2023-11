Grãos/AgRural: plantio de soja 2023/24 atinge 74% da área no Brasil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/11/2023 - 15:43 Para compartilhar:

São Paulo, 27/11 – O plantio da safra de soja 2023/24 atingia na quinta-feira, 23, 74% da área estimada para o Brasil, em comparação com 68% uma semana antes e 87% no mesmo período do ano passado, de acordo com levantamento da AgRural. Com o avanço da semana limitado pela lentidão do Rio Grande do Sul, onde a umidade dificulta a entrada das máquinas em campo, o plantio brasileiro agora é o mais lento para esta época do ano desde a safra 2015/16.

A consultoria acrescentou ainda que, além do pouco avanço da semeadura gaúcha, a semana passada foi marcada pela melhora das chuvas em áreas secas do centro-norte do Brasil, inclusive em importantes regiões produtoras de Mato Grosso. “Mais volumes e uma melhor distribuição das precipitações, porém, são necessários no curto prazo para permitir a continuidade do plantio e limitar as perdas de produtividade”, estimou a AgRural.

A semeadura da primeira safra de milho da temporada 2023/24 estava concluída em 83% da área estimada para o Centro-Sul do Brasil até quinta-feira, em comparação com 80% uma semana antes e 88% no mesmo período do ano passado, de acordo com dados levantados pela AgRural.

O plantio está praticamente encerrado nos três Estados do Sul. O foco dos produtores agora está nas dificuldades que o excesso de chuva e a falta de luminosidade impõem ao manejo e ao ritmo de desenvolvimento das lavouras. Nos demais Estados, que enfrentam falta de umidade, o plantio só não tem atraso em São Paulo.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias