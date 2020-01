Grãos/AgResource: tensão internacional afetará exportações norte-americanas

São Paulo, 03/01- A AgResource avalia que a tensão criada com o ataque norte-americano que matou o general iraniano Qassem Soleimani afetará as exportações de grãos dos Estados Unidos, que tendem a ter mais dificuldade de ganhar mercado.

“Os preços crescentes do petróleo em geral são favoráveis às culturas usadas para biocombustíveis, como milho e soja, mas os conflitos militares também aumentam os custos de seguro do comércio no Oriente Médio”, diz a consultoria. Fonte: Dow Jones Newswires