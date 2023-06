Granja Faria anuncia aquisição do controle da Katayama Alimentos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/06/2023 - 11:38 Compartilhe

São Paulo, 29 – A Granja Faria anunciou na quarta-feira, 28, a aquisição do controle da Katayama Alimentos, marca líder em produção e vendas no varejo do interior de São Paulo. Segundo o fundador e presidente do Conselho da Granja Faria, Ricardo Faria, a transação foi feita apenas com caixa da companhia e deve levar a empresa a produzir em torno de 16 milhões de ovos por dia, projeção de receita líquida de R$ 3 bilhões e Ebitda na casa de R$ 800 milhões em 2023. O valor da aquisição não foi revelado.

Gilson Tadashi Katayama permanecerá como sócio da empresa e irá compor o quadro de conselheiros da Granja Faria.

De acordo com Faria, é a primeira vez que a companhia experimenta esse tipo de modelo, sendo esta a sua 11ª aquisição.

Em janeiro, a empresa havia adquirido a BL Ovos por R$ 290 milhões. A parte de pecuária foi excluída da negociação, que foi separada do setor de alimentos da Katayama.

A aquisição também levará a empresa a exportar para o Japão pela primeira vez, visto que a Katayama já é uma tradicional exportadora de ovos para o país. A Granja Faria já exporta para mercados como Chile e Taiwan, com novas oportunidades advindas dos surtos de gripe aviária.

O executivo disse que a aquisição levou a Granja Faria a atingir a marca de 10% do mercado brasileiro de ovos, avaliado por ele em R$ 35 bilhões.

Faria reforçou ainda haver espaço para crescer mais, dada a pulverização do setor, que cresce, em média, 5% ao ano em volume.

A Katayama Alimentos foi fundada em 1942 e detém quase 3 milhões de aves em produção. Em 2022, chegou a comercializar mais de 700 milhões de ovos e derivados, tanto para o mercado nacional como para exportações, especialmente para o Japão.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias