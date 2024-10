Grandes petrolíferas apelam a Trump para manter a lei climática

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/10/2024 - 12:06 Para compartilhar:

As empresas petrolíferas estão transmitindo uma mensagem improvável ao Partido Republicano e seu candidato à Casa Branca: poupe a lei climática característica do presidente Joe Biden. Pelo menos as partes que beneficiam a indústria petrolífera.

Em discussões com a campanha do ex-presidente dos EUA Donald Trump, e seus aliados no Congresso norte-americano, gigantes petrolíferas, incluindo Exxon Mobil, Phillips 66 e Occidental Petroleum, exaltaram os benefícios da Lei de Redução da Inflação (IRA).

Muitos na indústria de combustíveis fósseis se opuseram à lei quando ela foi aprovada em 2022, mas passaram a amar as disposições que destinam bilhões de dólares para projetos de energia de baixo carbono nos quais estão apostando.

Alguns executivos da indústria petrolífera, em grande parte pró-Trump, estão preocupados que o ex-presidente, se reeleito, fique do lado de legisladores conservadores que querem acabar com o IRA.

Eles temem perder créditos fiscais vitais para seus investimentos em combustível renovável, captura de carbono e hidrogênio, tecnologias caras que exigem apoio dos EUA para sobreviver aos primeiros anos.

Em uma arrecadação de fundos em Houston para Trump em maio, a CEO da Occidental, Vicki Hollub, levou seu caso diretamente ao candidato, dizendo que os créditos fiscais que sustentam os enormes investimentos da empresa em tecnologia para coletar carbono diretamente do ar devem ser preservados, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.

A empresa está construindo sua primeira planta de captura direta de ar de US$ 1,3 bilhão no oeste do Texas e pretende erguer dezenas de outras nos próximos anos. Fonte: Dow Jones Newswires.