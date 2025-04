Grandes nomes da música brasileira confirmam participação no ‘Show 60 anos’ da Globo

Para comemorar seus 60 anos, a TV Globo preparou um megashow que acontece no dia 28 de abril, logo após “Vale Tudo”. Grandes nomes da música brasileira confirmam participação, como IZA, Ana Castela, Simone Mendes, Maiara e Maraisa, Zezé Di Camargo e Luciano, Lauana Prado, João Gomes e Joelma.

MC Cabelinho, As Frenéticas, Rosana, Negra Li, Roupa Nova, Alexandre Pires e Paulinho da Viola também estão confirmados no line-up e se unem ao time de talentos do jornalismo, esporte e entretenimento da emissora na grande celebração.

Todos se apresentam em feats para comemorar as seis décadas do canal, relembrando canções que marcaram a história. Com direção artística de Antonia Prado e direção de gênero de Monica Almeida, o “Show 60 anos” vai ser palco para o encontro com boas histórias e grandes talentos. E o público poderá reviver seus momentos preferidos da telinha e se divertir com apresentações musicais espetaculares.

O “Show 60 anos” tem direção artística de Antonia Prado e direção de Dennis Carvalho, João Monteiro, Henrique Sauer, Gian Carlos Bellotti, Renan de Andrade e Marcelo Amiky.

A produção é de Bárbara Maia, Natalia Daumas e Matheus Pereira. O roteiro é Carlyle Junior, Alberto Renault, Leonardo Lanna, Ricardo Linhares e Juan Jullian. A direção de gênero é de Monica Almeida.