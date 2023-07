Grandes nomes da música brasileira atraem multidão em cruzeiro pelas Bahamas

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/07/2023 - 10:58 Compartilhe

A última semana foi marcada por dois grandes acontecimentos em mares internacionais. Na segunda-feira, 10, ancorou no Porto Canaveral o MSC Seaside, luxuoso transatlântico que, por 6 dias foi palco de grandes espetáculos com artistas da música brasileira.

O primeiro cruzeiro temático a deixar a Flórida foi o WS On Board, que navegou rumo à Ocean Cay, uma ilha exclusiva nas Bahamas com cabines esgotadas, onde Wesley Safadão, o anfitrião da festa, gravou um DVD inédito em um palco montado de frente para o mar. O passeio durou três dias e teve parada também em Nassau. Para os passageiros a bordo, além do lazer oferecido pela embarcação como tobogãs, espaço kids, restaurantes 24 horas, piscinas aquecidas, teatro e muito mais, os passageiros viram de perto shows de Wesley Safadão, Zé Neto & Cristiano, Léo Santana, Bell Marques, Eric Land, e outros grandes artistas brasileiros, que levaram muita música e diversão a bordo e proporcionaram uma experiência inesquecível para mais de 4 mil pessoas.

De volta ao Porto na quinta-feira (13), foi a vez da dupla Chitãozinho & Xororó receber amigos e fãs para navegar ao som de sucessos que atravessam gerações. Fazendo o mesmo percurso, logo na primeira noite Almir Sater e Edson & Hudson deram o tom do que viria pela frente. Os donos da festa, que pela primeira vez se apresentaram em alto mar, comemoraram 50 anos de carreira cercados de admiradores e amigos da música. Família Lima e Sandy, além dos capitães da navegação, realizaram um verdadeiro espetáculo na gigantesca estrutura montada no centro do navio. Fábio Jr. e Henrique & Diego foram os responsáveis por entregar mais um projeto realizado com maestria pela PromoAção, maior empresa de cruzeiros temáticos do Brasil e agora do mundo.

Além dos shows nos palcos da piscina, Tirullipa e Eri Johnson proporcionaram aos passageiros, momentos de boas risadas dentro do teatro localizado no 7 andar do MSC Seaside.

Foram mais de 5 milhões de dólares investidos, 6 dias de festival em alto mar, gravação de DVD em uma ilha nas Bahamas com Wesley Safadão, 144 horas de entretenimento, mais de 500 profissionais envolvidos, além de grandes artistas convidados.

Eduardo Cristofaro, Bruno Ribeiro e Joca Ribeiro, são os responsáveis pela fórmula do entretenimento em alto mar, investindo e reinventando quando o assunto une diversão e música.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias