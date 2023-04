Grandes BCs voltam a fazer operações de swap de dólares com Fed semanalmente

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/04/2023 - 12:45 Compartilhe

O Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), o Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), o Banco Central Europeu (BCE) e o Banco Nacional da Suíça (SNB, na sigla em inglês) anunciaram nesta terça-feira que voltarão a fazer operações de swap de dólares com o Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA) uma vez por semana, e não mais diariamente, como vinha ocorrendo.

A decisão foi tomada após consulta com o Fed, segundo comunicado conjunto.







Os BCs não detalharam o motivo na alteração, mas a decisão veio em meio à redução da turbulência no setor financeiro após a quebra de três bancos regionais dos EUA, no mês passado.

“Esses bancos centrais estão prontos para reajustar o fornecimento de liquidez em dólares dos EUA, conforme justificado pelas condições de mercado. As linhas de swap entre esses bancos centrais…servem como importante garantia de liquidez para aliviar tensões nos mercados globais de financiamento, ajudando, desta forma, a mitigar os efeitos de tais tensões na oferta de crédito a famílias e empresas, tanto no mercado interno quanto no exterior”, diz o comunicado.

