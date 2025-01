Grande tempestade de inverno passa pelos EUA com neve e ventos

Os Estados Unidos estão se preparando para uma grande tempestade de inverno neste domingo (5), com as autoridades alertando para a possibilidade de neve pesada e nevascas no Meio-Oeste, o que paralisará o transporte e outras atividades em temperaturas congelantes.

O Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA (NWS, na sigla em inglês) emitiu alertas de nevasca para os estados de Kansas e Missouri, com uma série de alertas de tempestade de inverno e gelo para várias áreas que se estendem até o leste da capital americana, Washington, colocando uma faixa excepcionalmente ampla de quase 2.400 quilômetros sob ameaça imediata.

A CNN informou que estima-se que mais de 70 milhões de pessoas serão afetadas e muitas enfrentarão condições perigosas na metade leste do país.

À medida que a tempestade se desloca de oeste para leste, uma mistura de chuva congelante, granizo e neve está prevista para o Kansas no início da manhã deste domingo.

Mas a última previsão do NWS sugeria que o pior ainda estava por vir, com “fortes nevascas e rajadas de vento superiores a 64 km/h” previstas para o estado.

A American Airlines emitiu um alerta que abrange 46 aeroportos do Kansas a Nova Jersey (leste), pois a previsão é de que a tempestade se desloque da região central dos Estados Unidos para a costa leste.

À medida que a tempestade se desenvolve na segunda-feira, “a neve reduzirá significativamente a visibilidade e a quantidade de neve excederá 38 centímetros”, a maior queda de neve em uma década. O órgão advertiu que isso “tornará as viagens extremamente perigosas e as estradas intransitáveis”.

O NWS prevê uma forte nevasca de 20 a 35 centímetros do nordeste do Missouri até o centro das Montanhas Apalaches.

As áreas ao redor de Washington podem receber até 25 cm de neve durante a noite deste domingo para segunda-feira, com probabilidade de “acúmulos significativos, viagens perigosas e fechamento” de estradas, de acordo com o The Washington Post.

À medida que a tempestade se dirige para o sul, espera-se que as temperaturas caiam, em alguns lugares para cerca de 18 graus Celsius negativos, enquanto fortes rajadas de vento agravarão os riscos de tráfego.

A primeira grande tempestade de 2025 já estava causando estragos nas viagens, e o Aeroporto Internacional de Kansas City anunciou o fechamento de suas operações de voo no sábado “devido ao rápido acúmulo de gelo”. As pistas de pouso foram reabilitadas após trabalhos de recuperação.

