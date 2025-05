Grande Rio é criticada após rumores de que Virginia seria nova rainha de bateria

A escola de samba Grande Rio foi alvo de críticas após se levantar a possibilidade de Virginia Fonseca substituir Paolla Oliveira à frente da bateria.

Apesar de a agremiação de Duque de Caxias, na Baixa Fluminense (RJ), não te se posicionado oficialmente sobre o assunto, seguidores exigem explicações por meio de comentários nas publicações recentes nas redes sociais.

“Virgínia não nos representa. Acredito que por mais que a decisão final seja dos presidentes, somos a escola e estamos lá dando o nosso melhor e merecemos uma rainha digna e que pelo menos saiba onde fica Caxias”, escreveu uma seguidora. “Não queremos Virgínia como rainha!”, afirmou outra. “Cadê a nota explicando que é fake news a notícia da nova rainha de bateria”, cobrou uma terceira internauta.

O nome da influenciadora está envolvido em polêmicas, principalmente após a participação dela na CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) das Bets. Virgínia foi convocada para fornecer informações sobre os trabalhos publicitários que realiza para empresas de apostas online.

Até o momento, a Grande Rio também não revelou qual deve ser o tema do desfile no Carnaval de 2026, mas já deu spoiler nas redes sociais com dicas de que pode ser sobre a história do mangue bit, movimento cultural surgido em Pernambuco em 1990.