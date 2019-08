Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2019 é realizado nesta quarta-feira, 14

Nesta quarta-feira, 14, a Academia do Cinema Brasileiro estende seu tapete vermelho para o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro de 2019. O presidente Hélio Peregrino tem como meta antecipar cada vez mais a cerimônia, na expectativa de que no ano que vem ou no próximo ela seja realizada no primeiro semestre. É a 18ª edição do evento e, pela primeira vez, ele ocorre em São Paulo, no Teatro Municipal, que vai abrigar também a premiação de 2020. Os convidados começam a chegar às 19h e, às 20h30, ninguém mais será admitido no teatro, por conta da transmissão ao vivo pelo Canal Brasil, que deve começar às 20h45.

O campeão de indicações deste ano é Chacrinha: O Velho Guerreiro, de Andrucha Waddington, que concorre em 12 categorias. A homenageada será a atriz Zezé Motta, eternizada na tela como a Xica da Silva no longa de Cacá Diegues, nos anos 1970, e que desde então nunca deixou de brilhar no audiovisual brasileiros, no cinema e na televisão. Para quem quiser torcer, aqui vão os finalistas.

Melhor Longa-metragem de Ficção

A Voz do Silêncio, de André Ristum

Benzinho, de Gustavo Pizzi

Chacrinha – O Velho Guerreiro, de Andrucha Waddington.

O Grande Circo Místico, de Carlos Diegues.

O Paciente: o caso Tancredo Neves, de Sergio Rezende.

Melhor longa-metragem documentário

A Luta do Século, de Sérgio Machado.

Ex-Pajé, de Luiz Bolognesi

My Name Is Now: Elza Soares, de Elizabete Martins Campos.

O Processo, de Maria Augusta Ramos

Todos os Paulos do Mundo, de Gustavo Ribeiro e Rodrigo de Oliveira

Melhor longa-metragem infantil

Detetive do Prédio Azul 2 – O mistério italiano, de Viviane Jundi

O Colar de Coralina, de Reginaldo Gontijo.

Melhor longa-metragem comédia

Minha Vida em Marte, de Susana Garcia

Mulheres Alteradas, de Luis Pinheiro

Não Se Aceitam Devoluções, de André Moraes Torres

Os Farofeiros, de Roberto Santucci

Todas As Razões Para Esquecer, de Pedro Coutinho

Uma Quase Dupla, de Marcus Baldini

Melhor direção

Aly Murityba por Ferrugem

Andrucha Waddington por Chacrinha: O Velho Guerreiro

Carolina Jabor por Aos Teus Olhos

Gabriela Amaral Almeida por O Animal Cordial

Gustavo Pizzi por Benzinho

Melhor atriz

Adriana Esteves como Maria por Canastra Suja

Débora Falabella como Selminha por O Beijo no Asfalto

Grace Passô como Gloria por Praça Paris

Karine Teles como Irene por Benzinho

Marjorie Estiano como Ana por As Boas Maneiras

Melhor ator

Daniel de Oliveira como Eder Jofre por 10 Segundos para Vencer

Lázaro Ramos como Arandir por O Beijo no Asfalto

Murilo Benício como Inácio por O Animal Cordial

Otávio Müller como Klaus por Benzinho

Othon Bastos como Tancredo Neves por O Paciente: O Caso Tancredo Neves

Stepan Nercessian como Chacrinha por Chacrinha: O Velho Guerreiro

Melhor atriz coadjuvante

Adriana Esteves como Sônia por Benzinho

Fernanda Montenegro como Dona Matilde por O Beijo no Asfalto

Gilda Nomacce como Gilda por As Boas Maneiras

Laura Cardoso como Pocaru por Encantados

Marjorie Estiano como Milene por Paraiso Perdido

Sandra Corveloni como ANGELINA por 10 Segundos para Vencer

Melhor ator coadjuvante

Ailton Graça como João Hanemman por Mare Nostrum

Enrique Diaz como Davi por Ferrugem

Matheus Nachtergaele como Luciano por O Nome da Morte

Milhem Cortaz como Celso por Canastra Suja

Otávio Müller como Amado Ribeiro por O Beijo no Asfalto

Otávio Müller como Dr. Renault por O Paciente: O Caso Tancredo Neves

Melhor direção de fotografia

Fernando Young por Chacrinha: O Velho Guerreiro

Gustavo Hadba, ABC, por Motorrad

Gustavo Hadba, ABC, por O Grande Circo Místico

Lula Carvalho, ASC/ABC, por 10 Segundos para Vencer

Mauro Pinheiro Jr. por Unicórnio

Walter Carvalho, ABC, por O Beijo no Asfalto

Melhor roteiro original

Aly Muritiba e Jéssica Candal por Ferrugem

André Ristum por A Voz do Silêncio

Claudio Paiva, Julia Spadaccini e Carla Faour por Chacrinha: O Velho Guerreiro

Gabriela Amaral Almeida por O Animal Cordial

Juliana Rojas e Marco Dutra por As Boas Maneiras

Karine Teles e Gustavo Pizzi por Benzinho

Melhor Roteiro Adaptado

Carlos Diegues e George Moura inspirado no poema O Grande Circo Místico, de Jorge de Lima por O Grande Circo Místico

Felipe Hirsch Baseado no livro Severina, de Rodrigo Rey Rosa por Severina

Gustavo Lipstein adaptado da obra O Paciente, o caso Tancredo Neves, de Luis Mir por O Paciente: O Caso Tancredo Neves

Jorge Furtado, Ana Luiza Azevedo e Vicente Moreno adaptado da obra Rasga Coração, de Oduvaldo Vianna Filho por Rasga Coração

Murilo Benício adaptado da obra O Beijo no Asfalto, de Nelson Rodrigues por O Beijo no Asfalto

Melhor direção de arte

André Weller por Unicórnio

Artur Pinheiro por O Grande Circo Místico

Dina Salem Levy por Benzinho

Marcos Flaksman por O Paciente: O Caso Tancredo Neves

Rafael Targat por Chacrinha: O Velho Guerreiro

Melhor figurino

Diana Leste por Benzinho

Flávia Lhacer por O Doutrinador – O Filme

Kika Lopes por O Grande Circo Místico

Kika Lopes por O Paciente: O Caso Tancredo Neves

Marcelo Pies por 10 Segundos para Vencer

Marcelo Pies por Chacrinha: O Velho Guerreiro

Melhor maquiagem

Adriano Manques por O Paciente: O Caso Tancredo Neves

André Anastácio por O Animal Cordial

Catherine Leblanc Caraes e Emmanuele Fèvre por O Grande Circo Místico

Marlene Moura por Chacrinha: O Velho Guerreiro

Martín Macías Trujillo por 10 Segundos para Vencer

Melhor efeito visual

Claudio Peralta por Chacrinha: O Velho Guerreiro

Cyrille Bonjean, Guilherme Ramalhk, Hugo Gurgel, Guillaume Castagné, Nicolas Berlin e Eduardo Schaal por As Boas Maneiras

Marcelo Siqueira, ABC e Thierry Delobel por O Grande Circo Místico

Marcelo Siqueira, ABC, por Motorrad

Marco Prado por O Doutrinador – O Filme

Melhor montagem ficção

Gustavo Giani por A Voz do Silêncio

Idê Lacreta por O Animal Cordial

Livia Serpa por Benzinho

Lucas Gonzaga por Motorrad

Mair Tavares e Daniel Garcia por O Grande Circo Místico

Thiago Lima por Chacrinha: O Velho Guerreiro

Melhor montagem documentário

Gustavo Ribeiro e Rodrigo de Oliveira por Todos os Paulos do Mundo

Karen Akerman por O Processo

Karen Harley por Hilda Hilst pede Contato

Lorena Ortiz e Pablo Paniagua por My Name is Now, Elza Soares

Batata Ney por A Última Abolição

Ricardo Farias por Ex Pajé

Yan Motta por Soldados do Araguaia

Melhor som

Christophe Penchenat, A.F.S.I, Simone Petrillo e Emmanuel Croset por O Grande Circo Místico

Gabriela Cunha, Bernardo Uzeda e Chistophe Vingtrinier por As Boas Maneiras

Gabriela Cunha, Daniel Turinj e Fernando Henna por O Animal Cordial

George Saldanha, Roberto Ferraz e Andre Tadeu por Legalize Já – A Amizade Nunca Morre

Jorge Rezende, Eduardo Hamerschlak, Alan Zilli e Armabdo Torres Jr, ABC por O Doutrinador – O Filme

Jorge Saldanha, Armando Torres Jr., ABC, Alessandro Larica, Eduardo Virmond Lima e Renan Deodato por Chacrinha: O Velho Guerreiro

Melhor trilha sonora original

Antonio Pinto por Chacrinha: O Velho Guerreiro

Antonio Pinto por O Banquete

Berna Ceppas por 10 Segundos para Vencer

Edu Lobo por O Grande Circo Místico

Elza Soares e Alexandre Martins por My Name is Now, Elza Soares

Melhor Trilha Sonora

Fábio Góes por Detetives do Prédio Azul 2 – O Mistério Italiano

Frejat, Leoni e Vinicius Cantuária por Intimidade entre Estranhos

Maria Gadú por Todas as Canções de Amor

Maurício Nader por Rasga Coração

Sinai Sganzerla por O Desmonte do Monte

Yan Motta por Soldados do Araguaia

Zeca Baleiro por Paraíso Perdido

Melhor longa-metragem estrangeiro

A Forma da água /The Shape of Water (EUA), dirigido por Guillermo del Toro

Boehemian Rhapsody /Boehemian Rhapsody (EUA), dirigido por Bryan Singer

Eu, Tonya/I’ Tonya (EUA), dirigido por Craig Gillespie

Infiltrado na Klan/ Blackkklansman (EUA), dirigido por Spike Lee.

Me chame pelo seu nome / Call me by Your Name (EUA), dirigido por Luca Guadagnino

Nasce uma estrela (EUA), dirigido por Bradley Cooper.

The Square – A arte da discórdia/The Square (Suécia, Alemanha, França, Dinamarca), dirigido por Ruben Östlund.

Três anúncios para um crime / Three Bilboards Outside Missouri (EUA), dirigido por Martin McDonagh

Melhor longa-metragem ibero-americano

A noiva do deserto / La Novia Del Desierto (Argentina), dirigido por Cecilia Atán e Valeria Pivato

Alguém como eu (Brasil, Portugal), dirigido por Leonel Vieira, Coprodução Brasileira: Caio Gullane e Fabiano Gullane por Gullane

As herdeiras / Las Herederas (Paraguai, Alemanha, Brasil, Uruguai, Noruega, França), dirigido por Marcelo Martinessi. Coprodução Brasileira: Julia Murat por Esquina Produções Artísticas

Cachorros /Los Perros (Chile), dirigido por Marcela Said

Uma noite de 12 anos /La Noche de 12 Años (Argentina, Espanha, Uruguai), dirigido por Álvaro Brechner

Melhor curta-metragem de animação

Aquário de Alice Andreoli Hirata

Guaxuma de Nara Normande

Lé com cré de Cassandra Reis

O malabarista de Iuri Moreno

Sobre a gente de Alunos do Projeto Animação

Melhor curta-metragem documentário

Azul vazante de Júlia Alquéres

Copacabana Auschwitz de Jaiê Saavedra

Cor de pele de Livia Perini

Maré de Amaranta Cesar

Um corpo feminino de Thais Fernandes

Melhor curta-metragem de ficção

Adeus à carne de Julia Anquier

Nova Iorque de Leo Tabosa

O menino pássaro de Diogo Leite

O órfão de Carolina Markowicz

Peripatético de Jessica Queiroz

Melhor série brasileira de animação, de Produção Independente, para TV fechada ou plataforma

Boris e Rufus, produzido por Belli Studio

Cupcake e Dino: Serviços Gerais, produzido por Birbo

Irmão do Jorel, produzido por Copa Studio

O show da Luna! 4° Temporada, produzido por PinGuim Content

Vivi Viravento, produzido por Mixer

Melhor série brasileira documentário, de Produção Independente, para TV fechada ou plataforma

Aeroporto – Área restrita 2° Temporada, produzido por Moonshot

Arquitetos, produzido por Grifa Filmes

De carona com os óvnis, produzido por Clip Produtora

Inhotim – Arte Presente, produzido por Camisa Listrada e Quarteto Filmes

Mil dias – A saga da construção de Brasília, produzido por Cinegroup

Melhor série ficção, de Produção Independente, para TV fechada ou plataforma

A lei do Riso – Crimes Bizarros, produzido por Movioca

Escola de Gênios – 1° Temporada, produzido por Mixer

Mostra tua cara!, produzido por Aldeia Produções

Natália – 2° Temporada, produzido por Academia de Filmes

Z4, produzido por Formata Produções