Grande incêndio atinge antiga Bolsa de Valores de Copenhague

BRUXELAS, 16 ABR (ANSA) – Um incêndio de grande proporção atingiu nesta terça-feira (16) o prédio da Bolsa de Valores de Copenhague, um dos edifícios mais famosos da capital da Dinamarca que remonta ao século 18, e provocou a queda de sua torre icônica.

Segundo a imprensa local, o primeiro alerta foi emitido às 7h36 da manhã (horário local) e algumas pessoas correram para tentar salvar as obras de arte das chamas.

“É um incêndio muito, muito grande que estamos tentando apagar e vamos continuar assim por muito tempo”, afirmou o diretor de Gerenciamento de Emergências de Copenhague, Jakob Vedsted Andersen.

O incêndio derrubou a torre de 54 metros do edifício histórico, encomendado pelo rei Cristiano IV e construído entre 1619 e 1640. O prédio estava em reforma, mas as causas do incidente ainda são desconhecidas.

Localizado ao lado do Parlamento Dinamarquês, o Palácio de Christiansborg abrigou a bolsa de valores até a década de 1970 e atualmente serve como sede da Câmara de Comércio.

De acordo com a polícia local, partes do centro histórico da cidade foram bloqueadas para os bombeiros tentarem combater o incêndio.

“As chamas se desenvolveram sob o telhado. É um telhado de cobre e é simplesmente impossível passar por baixo do telhado, então as chamas tiveram bastante tempo para desenvolver uma intensidade que se espalhou por todo o edifício”, explicou Vedsted Andersen, enfatizando que “quando certas estruturas queimam, algumas partes do edifício desabam”.

Estima-se que metade do edifício esteja em chamas. Ao todo, cerca de 120 bombeiros e 60 militares trabalham no local. “São imagens terríveis que vemos esta manhã, 400 anos de herança cultural dinamarquesa em chamas”, lamentou o ministro da Cultura do país, Jakob Engel-Schmidt. (ANSA).