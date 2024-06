Grande fraqueza de Biden contra Trump é eleitor sem diploma, aponta pesquisa

Reutersi Reuters https://istoe.com.br/autor/reuters/ 01/06/2024 - 13:31 Para compartilhar:

O presidente norte-americano, Joe Biden, está perdendo apoio entre os eleitores sem diploma universitário – um grande grupo que inclui negros, mulheres hispânicas, eleitores jovens e mulheres suburbanas –, o que torna mais acirrada a disputa contra seu antecessor republicano, Donald Trump, do que a vista em 2020, revela pesquisa Reuters/Ipsos.

O apoio a Biden entre os eleitores sem diploma universitário caiu 10 pontos percentuais, em comparação com esta fase da campanha de 2020, mostra a análise de cerca de 24 mil respostas de eleitores nas pesquisas Reuters/Ipsos em 2020 e 2024. Os norte-americanos sem diploma universitário representavam três em cada cinco eleitores em 2020.

Essas quedas ajudavam a preparar o terreno para o que as pesquisas de opinião nacionais mostram ser uma disputa empatada entre Biden e Trump.

A pesquisa foi concluída antes que um júri de Nova York considerasse Trump culpado por falsificar documentos para encobrir um suborno para silenciar uma atriz pornô antes da eleição de 2016.

Uma pesquisa separada da Reuters/Ipsos concluída na sexta-feira mostrou que um em cada dez eleitores republicanos registrados tinha menos propensão a votar em Trump após esse veredicto, um número que pode fazer a diferença em uma disputa acirrada. Essa pesquisa também mostrou Biden com uma vantagem de 2 pontos percentuais, muito abaixo da vantagem de 6 pontos que ele mantinha neste momento em 2020.

Os poucos pontos positivos para Biden continuam sendo os eleitores com diploma universitário ou famílias que ganham mais de 100 mil dólares por ano, concluiu a análise.

A Reuters analisou as respostas de mais de 8.000 eleitores registrados nas pesquisas Reuters/Ipsos de março a maio de 2024 e mais de 16.000 no mesmo período de 2020.

A análise concluiu que os eleitores que ficaram desencantados com Biden não estão migrando em massa para Trump. Em vez disso, muitos parecem estar frustrados com as suas escolhas e sem saber o que farão nas eleições de 5 de novembro.

Aprovação de Biden cai ao nível mais baixo

Uma pesquisa Reuters/Ipsos de maio mostrou que o índice de aprovação de Biden caiu ao nível mais baixo de sua presidência, 36%, faltando pouco mais de cinco meses para a eleição.

As preocupações com a economia fizeram com que alguns eleitores anteriores de Biden dissessem que estão prontos para pelo menos considerar votar em Trump.

A inflação tem sido um desafio persistente para Biden e, embora esteja fora do pico de 2022, os preços dos alimentos subiram mais de 20% desde que ele assumiu o cargo, de acordo com estimativas do Departamento do Trabalho dos EUA. As altas taxas de juros – destinadas a reduzir a inflação – tornaram compras como carros e casas substancialmente mais caras.

Biden venceu as eleições de 2020 por cerca de 7 milhões de votos em nível nacional, mas o sistema de Colégio Eleitoral Estado a Estado significa que as eleições presidenciais dos EUA podem ser vencidas ou perdidas em sete Estados decisivos altamente competitivos, incluindo Arizona, Geórgia e Wisconsin, em que Biden venceu por margens estreitas. Não seria necessária muita piora para que esses Estados recorressem a Trump.

Robert F. Kennedy Jr., que concorre como independente e recebeu apoio de dois dígitos em muitas pesquisas, também complica a questão.

“A razão pela qual Biden está lutando nesta corrida presidencial é porque ele está perdendo o apoio, de forma geral, de eleitores que foram cruciais para sua coalizão em 2020”, disse Jacob Rubashkin, analista do Inside Elections, um grupo de pesquisa apartidário. “Qualquer tipo de queda significativa será ampliada porque a distância que o separa de Trump nos Estados mais cruciais era muito pequena.”

A Reuters escolheu o início de março até meados de maio em ambos os anos eleitorais para obter uma comparação o mais próxima possível. Em março de 2020, Biden era o candidato presidencial democrata dominante e os EUA estavam começando a mergulhar na pandemia da Covid.

Desde o início de março deste ano, a parcela de eleitores registrados de Biden sem formação universitária caiu 10 pontos percentuais, para 32%, de 42% no mesmo período de 2020. A parcela de eleitores de Trump sem formação universitária aumentou de 42% para 44%.

Este ano, percentuais ligeiramente mais elevados de eleitores sem formação universitária dizem que poderiam votar num candidato de um terceiro partido, ou não votar.

Biden caiu marginalmente – um ponto percentual – entre os eleitores com formação universitária, enquanto Trump caiu 3 pontos, e parcelas ligeiramente mais altas de universitários graduados estão de olho em candidatos de terceiros partidos ou dizem que não votarão.

A parcela de eleitores de Biden em famílias que ganham menos de 50 mil dólares por ano caiu 14 pontos, para 33%, enquanto Trump subiu 5 pontos, para 40%. Trump caiu 4 pontos, para 38%, entre aqueles que ganham mais de 100.000 dólares, enquanto Biden caiu 2 pontos, para 43%.

Perda de apoio em diversos grupos

Biden viu o apoio enfraquecer em outros grupos demográficos que desempenharam um papel importante na sua vitória em 2020.

Entre os eleitores de 18 a 29 anos, o apoio a Biden caiu 11 pontos percentuais, para 37%. Trump está ligeiramente em alta com esse grupo demográfico de 30%, enquanto parcelas um pouco maiores estão indecisas ou dizem que não votarão.

Entre as mulheres hispânicas, Biden caiu 19 pontos, para 39%, de 58% em 2020. Em relação a 2020, parcelas um pouco maiores dizem que estão indecisas, não votarão ou se inclinarão para outro candidato, incluindo Trump. O apoio de Biden entre os homens hispânicos é praticamente constante.

Entre homens e mulheres negras, o apoio a Biden caiu 15 pontos.

Os resultados da pesquisa tiveram níveis de precisão que variaram entre cerca de 2 e 6 pontos percentuais.