Grande explosão destrói casa em Maryland (EUA) e mata pelo menos uma pessoa

Da Redação 11/08/2024 - 16:23

Uma grande explosão destruiu uma casa na cidade de Bel Air, localizada no condado de Harford, estado americano de Maryland, na manhã deste domingo, 11. Pelo menos uma pessoa morreu e as casas vizinhas ficaram danificadas, segundo a reportagem da Fox News.

Autoridades afirmam que um vazamento de gás foi relatado.

“Esta foi uma das maiores explosões que já vi, especialmente no Condado de Harford”, informa o vice-chefe do Corpo de Bombeiros do estado de Maryland, Oliver Alkire,

Aproximadamente 60 equipes de emergência foram ao local para vasculhar as pilhas de escombros em busca de outras possíveis vítimas.

Uma mulher que morava na casa vizinha foi encaminhada ao hospital com ferimentos leves.

A casa que explodiu estava listada para venda, de acordo com Alkire, mas não se sabia se alguém ainda estava lá dentro quando a explosão ocorreu.

A causa da explosão segue sob investigação.