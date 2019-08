Grande Canal de Veneza recebe famosa Regata Histórica

VENEZA, 29 AGO (ANSA) – A cidade de Veneza, na Itália, sediará neste domingo (1) a edição de 2019 da tradicional Regata Histórica, uma corrida de gôndolas pelo Grande Canal.

O evento é realizado anualmente na cidade italiana há vários séculos, sempre no primeiro domingo de setembro, e atrai milhares de turistas. As competições são divididas por idade e tipo de barco. Os vencedores das corridas ganham prêmios em dinheiro, materiais para as gôndolas e até bilhetes de entrada para teatros e eventos esportivos.

Nesta quinta-feira (29), o evento já ganhará forma com as apresentações das equipes que vão disputar as provas. Após a cerimônia, os competidores irão realizar uma procissão aquática no Grande Canal.

Já no dia seguinte, a cidade italiana apresentará uma embarcação especial para o evento que foi feita em colaboração com Praga, capital da República Tcheca. Denominada “Nepomuceno”, o barco foi criado em homenagem a São Giovanni Nepomuceno, padroeiro da região da Boêmia e protetor dos gondoleiros.

Por fim, no domingo (1), as quatro provas da Regata Histórica de Veneza serão disputadas. As corridas terão nove equipes em cada e elas são divididas por cores.

Além da Regata Histórica, a cidade de Veneza recebe a 76ª edição do famoso Festival de Cinema. A abertura do evento foi ontem (28) e só terminará no dia 7 de setembro. Diversos astros de Hollywood estão marcando presença no festival.(ANSA)