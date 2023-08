Grande aumento de avistamentos de vespas asiáticas causa alarme no Reino Unido

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/08/2023 - 14:03 Compartilhe

Vespas asiáticas foram vistas em seu maior número até agora no Reino Unido, o que pode ter um efeito devastador sobre as abelhas nativas, que elas matam, desmembram e comem.

Foram 39 vespas e ninhos asiáticos vistos no país desde que a espécie foi observada pela primeira vez, em 2016, e este ano houve 16 avistamentos, mostram os dados.

Trata-se do maior aumento de avistamentos desde 2022, quando apenas duas vespas asiáticas foram vistas, e em 2021, que também teve dois.

A grande maioria dos avistamentos foi em Kent, onde houve 12, com alguns também vistos em Dorset e uma vespa capturada em Newcastle upon Tyne.

As vespas asiáticas causaram estragos na França, onde têm um reduto, e dizimaram as populações de abelhas. Eles ficam do lado de fora das colmeias de abelhas e capturam as abelhas quando entram e saem. Eles cortam os insetos menores e alimentam os tórax para seus filhotes.

As vespas asiáticas são menores do que as vespas nativas e podem ser identificadas por seus rostos alaranjados, pernas de ponta amarela e abdômen mais escuro.

Fonte: theguardian

