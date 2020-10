“Grande alívio”, diz Patrícia Marx sobre ter se assumido lésbica

A artista Patrícia Marx revelou há pouco tempo que é lésbica. Ela, que tem 46 anos e é mãe de um jovem de 22, namora com a arquiteta Renata Pedreira, disse em entrevista ao portal O Dia tudo que mudou em sua vida após “sair do armário”.

“Estamos muito felizes. Nosso relacionamento está de vento em popa”, disse à Fabia Oliveira sobre o relacionamento com Renata. “Foi quase unânime a aceitação e o carinho [ao se assumir]. Muitas pessoas vieram me agradecer dizendo que me admiravam mais ainda por eu ter me posicionado. A maioria dessas mensagens que eu recebi era de pessoas que não tinham coragem de assumir por conta de familiares, filhos e que já tinham ou tiveram relação com outras mulheres, mas não poderiam assumir”, continuou.

A ex-vocalista do Trem da Alegria ainda disse que expor sua sexualidade foi tirar um peso das costas. “Para mim foi um grande alívio ter assumido que eu sou lésbica e eu acho que tudo teve o momento certo. Talvez eu não conseguiria ter assumido isso antes, porque minha criação foi outra”, finalizou.

