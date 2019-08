Granada marca 2 no fim e empata por 4 a 4 com o Villarreal em estreia no Espanhol

Em jogo marcado por muitos gols no fechamento das partidas de sábado da rodada de abertura do Campeonato Espanhol, Villarreal e Granada proporcionaram grandes emoções e ficaram no empate por 4 a 4 no estádio El Madrigal. O fim do confronto foi especialmente movimentado na casa do time amarelo, que perdeu boa vantagem e permitiu o emocionante resultado. Nos 15 minutos finais, a equipe visitante fez dois gols para conquistar o suado ponto fora de seus domínios.

A igualdade no placar também deu a tônica do primeiro tempo, em que o Villarreal fez valer o mando de campo para inaugurar o marcador. O meia espanhol Santi Cazorla, capitão da equipe, bateu pênalti com segurança para fazer 1 a 0, aos 35. Entretanto, os anfitriões não suportariam a vantagem por muito tempo na etapa inicial. No último minuto do tempo regulamentar, nova penalidade foi decisiva e permitiu o empate do Granada, que viu Fede Vico converter.

No segundo tempo, o Villarreal voltou a ficar à frente do placar. Aos oito minutos, Moi Gomez completou boa jogada de Xavier Quintilla para fazer 2 a 1 para os donos da casa no El Madrigal. O Granada, porém, voltou a correr atrás do prejuízo. Darwin Machis recebeu de Victor Diaz e igualou o marcador, aos 17 da etapa complementar. O gol dos visitantes, porém, não tirou o ímpeto da equipe local.

Logo depois de sofrer o empate, o Villarreal voltou a tomar a dianteira no placar: Gomez assistiu Gerard Moreno, que marcou para recolocar os mandantes em vantagem aos 20 do segundo tempo. Oito minutos após fazer o terceiro, o time da casa ampliou: Samuel Chukwueze recebeu de Cazorla e fez 4 a 2. A vitória parecia encaminhada, mas os visitantes surpreenderiam no desfecho da partida.

Aos 30, o centroavante Roberto Soldado, que já passou pelo Real Madrid e pelo Tottenham, aproveitou assistência de Angel Montoro e diminuiu a desvantagem do Granada, colocando emoção no fim do jogo. Seis minutos depois, o Villarreal voltou a ceder um gol aos visitantes, que puderam comemorar o suado empate como visitantes. Antonio Puertas recebeu de Soldado e colocou números finais no confronto: 4 a 4.

Em outro jogo da rodada inaugural do Espanhol neste sábado, o Valencia recebeu a Real Sociedad. A partida terminou com o placar em 1 a 1. Kevin Gameiro marcou para os donos da casa, que tomaram o empate aos 90 minutos, por intermédio de Mikel Oyarzabal.

Já o Mallorca fez valer o apoio da torcida e venceu o Eibar por 2 a 1. Dani Rodriguez e Paulo Oliveira, contra, marcaram para os mandantes. O próprio Oliveira descontou para o clube visitante. Quem não aproveitou o mando de campo foi o Leganés, que perdeu para o Osasuna por 1 a 0. Ezequiel Avila fez o solitário gol do confronto e garantiu a vitória fora de casa neste sábado.