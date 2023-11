Granada de presente: conselheiro do chefe do Exército da Ucrânia morre em explosão

Nesta segunda-feira, 6, um conselheiro próximo do chefe do exército ucraniano, Valery Zaluzhny, morreu após abrir um presente de aniversário em sua casa, na capital Kiev. Seu filho ficou gravemente ferido.

O major Hennadiy Chastyokov, 39, voltou para seu lar com vários presentes que recebeu de amigos. No entanto, granadas estavam entre os pacotes, segundo divulgado pelo The Guardian.