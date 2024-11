Grammy Latino erra nome de Ivan Lins e gera crítica: ‘Seria o mesmo que chamar Shakira de Xitara’

Um erro passou despercebido pela organização da 25ª edição do Grammy Latino, que ocorreu na quinta-feira, 14, em Miami, nos Estados Unidos – menos para Cláudio Lins.

O filho do cantor e compositor Ivan Lins utilizou as redes sociais na sexta-feira, 15, para criticar uma gafe da organização, que grafou seu pai como “David Lins”, em uma exposição na entrada da premiação.

“Quem é David Lins?” indagou Cláudio, via uma postagem no Instagram. Ele classificou o equívoco como uma “vergonha”.

Ele ressaltou a trajetória de Ivan Lins, o primeiro cantor brasileiro a vencer a categoria “Álbum do Ano”, em 2005, com o disco “Cantando histórias”.

“Quando meu pai apareceu para o grande público, no V Festival Internacional da Canção, em 1970, o apresentador do evento confundiu seu nome e o chamou de Ivan Luís e, logo depois, de Ivan Lima (alguns amigos o chamam de Lima até hoje!). Até então ele era um artista desconhecido…”

Neste ano, o artista concorreu ao Grammy Latino na categoria “Álbum de Jazz Latino”, com a obra “My heart speaks”. Mas Hermeto Pascoal conquistou o prêmio, pelo disco “Pra você, Ilza”.

Cláudio também destacou sobre a importância do Brasil para a premiação, que teve 92 nomes na disputa por troféus, um recorde.

“Agora, em 2024, e no ano em que o Grammy Latino mais se aproxima do Brasil, com recorde de indicações de artistas brazucas nas categorias internacionais, o grande Ivan Lins, com mais de 50 anos de carreira, tem seu nome bisonhamente trocado numa exposição na entrada da premiação!”