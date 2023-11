Grammy Latino 2023: além de Planet Hemp e Marília Mendonça, confira lista completa de vencedores

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/11/2023 - 3:27 Para compartilhar:

Aconteceu nesta quinta-feira, 16, em Sevilla, na Espanha, a 24ª edição do Grammy Latino, premiação que celebra e reconhece nomes da música latina. A lista de indicados contou com participação de artistas brasileiros em peso, com grandes nomes da música nacional tendo sido premiados com estatuetas.

No entanto, não foram só os brasileiros: as mulheres latinas foram destaque na premiação, com Shakira, Karol G e a mexicana Natalia Lafourcade arrematando três grandes prêmios cada.

Confira a lista completa de vencedores das 56 categorias:

Melhor Música em Língua Portuguesa

“Tudo O Que A Fé Pode Tocar” — Tiago Iorc & Duda Rodrigues, compositor (Tiago Iorc)

Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa

TecnoShow — Gaby Amarantos

Melhor Álbum Sertanejo

Decretos Reais — Marília Mendonça

Melhor Álbum de MPB

Serotonina — João Donato

Melhor Álbum de Samba/Pagode

Negra Ópera — Martinho Da Vila

Melhor Performance Urbana em Língua Portuguesa

“Distopia” — Planet Hemp & Criolo

Melhor Álbum de Rock ou Alternativo em Língua Portuguesa

Jardineiros, Planet Hemp

Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa

Em Nome da Estrela — Xênia França

Melhor Álbum Cristão em Língua Portuguesa

Nós — Eli Soares

Gravação do Ano

“De Todas Las Flores” — Natalia Lafourcade

Álbum do Ano

Mañana Será Bonito — Karol G

Música do Ano

“Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53” — Santiago Alvarado, Bizarrap, Kevyn Mauricio Cruz & Shakira, compositores (Bizarrap & Shakira)

Melhor Novo Artista

Joaquina

Melhor Álbum Vocal Pop

Tu Historia — Julieta Venegas





Melhor Álbum Vocal Pop Tradicional

Décimo Cuarto — Andrés Cepeda

Melhor Música Pop

“Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53” — Santiago Alvarado, Bizarrap, Kevyn Mauricio Cruz & Shakira, compositores (Bizarrap & Shakira)

Melhor Performance Urban/Fusion

“TQG” — Karol G & Shakira

Melhor Performance Reggaeton

“La Receta” — Tego Calderón

Melhor Álbum de Música Urbana

Mañana Será Bonito — Karol G

Melhor Música de Rap/Hip Hop

“Coco Chanel” — Bad Bunny & Eladio Carrión, compositores (Eladio Carrión & Bad Bunny)

Melhor Música Urbana

“Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52” — Santiago Alvarado, Bizarrap & Quevedo, compositores (Bizarrap & Quevedo)

Melhor Álbum de Rock

Sólo D’ Lira — Molotov

Melhor Música de Rock

“Leche De Tigre” — Juan Galeano, compositor (Diamante Eléctrico & Adrián Quesada)

Melhor Álbum Pop/Rock

Vida Cotidiana — Juanes

Melhor Música Pop/Rock

“Ojos Marrones” — Luis Jiménez, Lasso & Agustín Zubillaga, compositor (Lasso)

Melhor Álbum Alternativo

Bolero Apocalíptico — Monsieur Periné





Melhor Música Alternativa

“El Lado Oscuro Del Corazón” — Dante Spinetta, compositor (Dante Spinetta)

Melhor Álbum de Salsa

Niche Sinfónico — Grupo Niche & Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia

Melhor Álbum de Cumbia/Vallenato

Escalona Nunca Se Había Grabado Así — Carlos Vives

Melhor Álbum de Merengue/Bachata — Empate

Fórmula, Vol. 3 — Romeo Santos

A Mi Manera — Sergio Vargas

Melhor Álbum Tropical Tradicional

Vida — Omara Portuondo

Melhor Álbum Tropical Contemporâneo

5:10 am — Luis Fernando Borjas

Melhor Música Tropical

“Si Tú Me Quieres” — Fonseca, Yadam González & Yoel Henríquez, compositores (Fonseca & Juan Luis Guerra)

Melhor Álbum de Cantor-Compositor

De Todas Las Flores — Natalia Lafourcade

Melhor Álbum de Ranchero/Mariachi

Forajido EP2 — Christian Nodal

Melhor Álbum de Banda

De Hoy En Adelante, Que Te Vaya Bien — Julión Álvarez y Su Norteño Banda

Melhor Álbum Tejano

Para Empezar A Amar — Juan Treviño

Melhor Álbum Norteño

Colmillo De Leche — Carin León

Melhor Música Regional

“un X100to” — Bad Bunny, Edgar Barrera, Andrés Jael Correa Rios & Mag, compositores (Grupo Frontera & Bad Bunny)

Melhor Álbum Instrumental

Made In Miami — Camilo Valencia & Richard Bravo

Melhor Álbum Folk

Camino Al Sol — Vicente García

Melhor Álbum de Tango

Operation Tango — Quinteto Astor Piazzolla

Melhor Álbum de Flamenco

Camino — Niña Pastori

Melhor Álbum de Jazz/Jazz Latino

I Missed You Too! — Chucho Valdés & Paquito D’Rivera (com Reunion Sextet)

Melhor Álbum Cristão em Língua Espanhola

Lo Que Vemos — Marcos Vidal

Melhor Álbum Latino Infantil

Vamos Al Zoo — Danilo & Chapis

Melhor Álbum Clássico

Huáscar Barradas Four Elements Immersive Symphony For Orchestra And Chorus — Simón Bolívar Symphony Orchestra; Ollantay Velasquez, maestro; Huascar Barradas, Maria Cardemas, Eugenio Carreño & Eduardo Martinez Planas, produtores

Melhor Composição Clássica Contemporânea

“Concerto Venezolano” — Paquito D’Rivera, compositor (Pacho Flores & Paquito D’Rivera)

Melhor Arranjo

“Songo Bop” — Rafael Valencia, arranjadores (Camilo Valencia, Richard Bravo & Milton Salcedo)

Melhor Pacote de Gravação

Atipanakuy (Deluxe) — Gustavo Ramirez, diretor de arte (Kayfex)

Compositor do Ano

Edgar Barrera

Melhor Engenharia de Gravação de Álbum

Canto A La Imaginación — Marina Tuset (Érico Moreira, engenheiro e mixer; Felipe Tichauer, engenheiro de masterização)

Produtor do Ano

Edgar Barrera

Melhor Vídeo Musical Curto

“Estás Buenísimo” — Nathy Peluso; Félix Bollaín & Rogelio González, diretores de vídeo; María Rubio, produtora de vídeo

Melhor Vídeo Musical Longo

Camilo: El Primer Tour De Mi Vida — Camilo; Camilo & Camilo Ríos, diretores de vídeo; Mauricio Ríos, produtor de vídeo

