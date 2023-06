Grammy anuncia datas para a premiação de 2024

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/06/2023 - 16:13 Compartilhe

O Grammy Awards, uma das maiores premiações dos Estados Unidos, divulgou nesta quinta-feira, 29, as datas para a cerimônia de 2024. Em 10 de novembro, serão revelados os indicados ao prêmio. No dia 4 de fevereiro do ano que vem, os vencedores. Os jurados poderão votar entre 14 de dezembro e 4 de janeiro.

A 66ª cerimônia será realizada na Crypto.com Arena, no centro de Los Angeles, a partir das 17h (horário local), e transmitida pela CBS Television Network e na Paramount+.

Responsável pelo Grammy, a Recording Academy informou que a próxima premiação apresentará três novas categorias: Melhor Álbum de Jazz Alternativo, Melhor Gravação de Pop Dance e Melhor Performance de Música Africana.

Além disso, acontecerão algumas reformulações em outras categorias. Compositor do Ano (Não Clássico) e Produtor do Ano (Não Clássico) podem ser avaliadas por todos os eleitores do prêmio, sem discriminação de gênero.

A academia também irá diminuir de 10 para 8 o número de indicados nas quatro principais categorias da premiação, sendo álbum, canção e gravação do ano e artista revelação. A partir do próximo ano, apenas os profissionais que tiverem mais de 20% de participação em um disco serão nomeados ao Grammy e poderão receber a estatueta.

