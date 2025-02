Grammy 2025: Milton Nascimento publica fotos ao lado de Esperanza Spalding

O cantor Milton Nascimento já está na Crypto.com Arena, em Los Angeles, nos Estados Unidos, para participar da cerimônia do Grammy neste domingo, 2. O mineiro concorre na categoria Melhor Álbum Vocal de Jazz por Milton + esperanza, trabalho feito em parceria com a artista norte-americana Esperanza Spalding.

Pouco antes do início do evento, o cantor publicou registros ao lado de Esperanza em seu perfil oficial no Instagram. As fotos foram tiradas pelo filho de Milton, Augusto Nascimento.

Na última segunda, 27, o artista embarcou para os Estados Unidos e pediu a torcida dos fãs. O artista mineiro se aposentou dos palcos em 2022, mas em 2024 colaborou com a jazzista norte-americana no que definiu como seu “provável último álbum” ao jornal The New York Times.

Os dois artistas, que mantêm amizade de mais de 15 anos, compuseram 16 canções em português e inglês – novas versões de clássicos do mineiro e covers dos Beatles e de Michael Jackson foram incluídas. As gravações ocorreram no Rio de Janeiro, na sala de estar da casa de Milton.