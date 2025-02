Grammy 2025: esposa de Kanye West aparece nua em tapete vermelho

A modelo australiana Bianca Censori, 30 anos, namorada do cantor Kanye West, apareceu nua no tapete vermelho do Grammy 2025, na noite deste domingo, dia 2. O evento acontece em Los Angeles, nos EUA.

Ao chegar ao evento, a modelo usava um casaco longo preto. Quando ela posou para fotos ao lado de seu namorado, que foi indicado ao prêmio de Melhor Canção de Rap por “Carnival”, ela retirou a peça e apareceu em um vestido curto e transparente.

Sem roupas de baixo, era possível que todos vissem o corpo da modelo. Bianca é conhecida por ter um estilo bastante extravagante e que deixam suas partes íntimas expostas. Ela está em um relacionamento com o cantor famoso desde 2022.

De acordo com sites internacionais como Entertainment Tonight, o casal chegou ao local sem ser convidado com mais um grupo de cinco pessoas e foram escoltados para fora do evento por seguranças que estavam no local.