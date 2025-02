Grammy 2025: Beyoncé ganha Álbum do Ano e Kendrick Lamar leva cinco prêmios

Chappell Roan levou o disputado prêmio de Artista Revelação e The Weeknd fez uma apresentação surpresa na premiação. O cantor denunciou, em 2017, o racismo do Grammy.

A famosa premiação foi apresentada pelo comediante Trevor Noah e foi dedicada a homenagear a cidade de Los Angeles após os incêndios florestais que atingiram a região recentemente.

Veja abaixo a lista dos principais premiados da noite:

Álbum do ano: Beyoncé – Cowboy Carter

Música do ano: Kendrick Lamar – Not Like Us

Gravação do ano: Kendrick Lamar – Not Like Us

Melhor performance de dupla ou grupo pop: Die With a Smile — Lady Gaga & Bruno Mars

Melhor álbum pop latino: Shakira – Las Mujeres Ya No Lloran

Melhor artista revelação: Chappell Roan

Melhor álbum country: Cowboy Carter – Beyoncé

Melhor álbum pop vocal: Short ‘n’ Sweet – Sabrina Carpenter

Melhor álbum de rap: Doechii – Alligator Bites Never Heal

Melhor álbum vocal de jazz: A Joyful Holiday – Samara Joy

Melhor música para mídia visual: It Never Went Away – Jon Batiste

Melhor trilha sonora de mídia visual: Duna Parte Dois

Melhor álbum de música alternativa: All Born Screaming – St. Vincent

Melhor performance de música alternativa: Flea – St. Vincent

Produtor do ano, música não-clássica: Daniel Nigro

Melhor álbum de rock: Hackney Diamonds — The Rolling Stones

Melhor música de rock: Broken Man – St. Vincent

Melhor performance de rock: The Beatles – Now and Then

Melhor videoclipe: Not Like Us – Kendrick Lamar

Melhor música de rap: Not Like Us – Kendrick Lamar

Melhor performance de rap melódico: 3:AM — Rapsody Featuring Erykah Badu

Melhor performance de rap: Kendrick Lamar – Not Like Us

Melhor álbum de R&B: Chris Brown – 11:11 (Deluxe)

Melhor música de R&B: Saturn – SZA

Compositor do ano, música não-clássica: Amy Allen

Melhor álbum de música urbana: LAS LETRAS YA NO IMPORTAN – Residente

Melhor música country: The Architect – Kacey Musgraves

Melhor performance country solo: It Takes a Woman – Chris Stapleton

Melhor performance country em dupla ou grupo: II MOST WANTED – Beyoncé Featuring Miley Cyrus

Melhor performance de música americana: American Dreaming – Sierra Ferrell

Melhor gravação dance/eletrônica: Neverender – Justice & Tame Impala

Melhor álbum dance/eletrônica: BRAT – Charli xcx

Melhor gravação dance/pop: Von Dutch – Charli XCX

Melhor performance solo pop: Espresso — Sabrina Carpenter