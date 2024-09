Gramado Summit terá desafio para startups no Uruguai

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/09/2024 - 13:09 Para compartilhar:

A conferência de inovação Gramado Summit chega a Punta del Este em poucas semanas. Marcada para os dias 26 e 27 de setembro, a Gramado Summit levará para o país vizinho diversas ações voltadas para startups, incluindo o desafio Startup Race Latam, organizado pela FCJ GROUP. Para participar, é necessário que as startups façam primeiro a adesão, no período de 29 de agosto a 12 de setembro de 2024, por meio de formulário online.

A ação, exclusiva para startups expositoras do evento, tem como objetivo expandir a visibilidade das empresas, oportunizar o relacionamento contínuo com investidores, especialistas de inovação, executivos de corporações, potenciais clientes no Brasil e América Latina.

As startups que fizerem sua adesão e estiverem dentro do Regulamento, serão automaticamente inscritas no desafio e terão até o dia 16 de setembro de 2024 para envio do Pitch (vídeo de até 3 minutos), conforme instruções enviadas por email e whatsapp a cada uma das empresas participantes.

Cada startup será avaliada com notas de 1 a 5 em relação à clareza do pitch, produto/solução, tamanho do mercado alvo, inovação (por trás do produto), modelo de negócios/receitas, time e potencial de crescimento. O resultado das 10 escolhidas será divulgado no dia 20 de setembro.

A etapa final será presencial, durante a Gramado Summit – Punta del Este 2024. As startups finalistas deverão realizar o pitch no dia 27 de setembro de 2024, entre 13h e 15h. Cada startup deverá ser representada pelo seu fundador ou por quem esse indicar, para apresentar (ao vivo e presencialmente) o pitch de até quatro minutos para uma banca avaliadora formada por especialistas, investidores e executivos de inovação. Ao final da avaliação, um ranking será gerado e serão anunciadas as três empresas vencedoras.

As empresas vencedoras do desafio receberão os seguintes prêmios:

2º e 3º colocados:

Facilitação do voucher de US$10.000 no AWS Activate (AWS for Startups) mediante as regras de aprovação da AWS;

Facilitação de até 100 licenças do Zendesk Suite via Zendesk for Startups mediante as regras de aprovação da Zendesk;

Uma vaga no treinamento online do curso “Como captar investimentos para sua Startup”: 2h de treinamento + 1h de mentoria exclusiva;

02 ingressos gratuitos para as palestras do Minas Summit 2025.

1º colocado:

Facilitação do voucher de US$10.000 no AWS Activate (AWS for Startups) mediante as regras de aprovação da AWS;

Facilitação de até 100 licenças do Zendesk Suite via Zendesk for Startups mediante as regras de aprovação da Zendesk;

Uma vaga no treinamento online do curso “Como captar investimentos para sua startup”: 2h de treinamento + 1h de mentoria exclusiva;

Um estande gratuito + 03 ingressos gratuitos para participar do Minas Summit 2025;

02 dias de imersão em uma das CVBs (Corporate Venture Builder do FCJ Group), incluindo 2h de mentoria e apresentação de pitch para os gestores da CVB (de acordo com segmento e disponibilidade de agenda).

Sobre a Gramado Summit – A Gramado Summit foi criada em 2017 pelo empreendedor e CEO Marcus Rossi. Em sua primeira edição, focou em exposição e conteúdo para startups em estágio inicial, reunindo um público de 700 pessoas. Com o passar dos anos, o evento começou a prospectar empresas maiores para a feira de negócios e também um público mais amplo para as discussões das palestras. Em 2024, na sua última edição no Brasil, recebeu 15 mil visitantes, 500 empresas expositoras na feira de negócios e cerca de 400 palestrantes nas áreas de conteúdo.

A Gramado Summit – Punta del Este será realizada nas instalações do Punta del Este Convention & Exhibition Center, nos dias 26 e 27 de setembro. São esperados 2 mil visitantes, dezenas de marcas expositoras e mais de 60 palestrantes.

A organização da Gramado Summit também anunciou recentemente que irá reverter 100% do valor dos ingressos vendidos às vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. As vendas para a edição em Punta del Este estão abertas pelo site punta.gramadosummit.com.